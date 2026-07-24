元アイドルハーフ美女163cm、スタイル抜群タイトなトップス姿に反響
タレントで、アイドルグループ「#ババババンビ」元メンバー、池田メルダが23日、自身のInstagramを更新し、20cmカットしたボブヘアを改めてお披露目している。
【写真】元アイドルハーフ美女に「かわいい」「スタイル抜群！」の声 タイトなニット姿がすごい（8枚）
池田は「おはよう」「まだ夏始まったばっかりなのにもう暑くて溶けちゃいそう」とつづり、「今回初めて @na_ka_daa さんに髪の毛お願いしたんだけどカラーもカットも可愛すぎて天才でした!!」と大満足の様子。「20cm切ってボブにしてからみんなに好評で嬉しいい」と、周囲からの評判もいいことを喜んでいる。
コメント欄には「更に可愛さがアップですね」「水色のお洋服もボブも涼しげでいいね」「チラッと見えるお腹可愛い」「安定の可愛さ 癒ししかない」「ボブめちゃめちゃ可愛い」「健康第一」といった声が寄せられている。
【池田メルダ・プロフィール】
2000年2月6日生まれの26歳。日本のタレント、グラビアアイドル。日本人とインドネシア人の両親の元に生まれる。2020年1月にアイドルグループ「#ババババンビ」のメンバーとしての活動をスタートし、2023年5月に同グループを卒業。
引用：「池田メルダ」Instagram（＠meruda__ikeda）
【写真】元アイドルハーフ美女に「かわいい」「スタイル抜群！」の声 タイトなニット姿がすごい（8枚）
池田は「おはよう」「まだ夏始まったばっかりなのにもう暑くて溶けちゃいそう」とつづり、「今回初めて @na_ka_daa さんに髪の毛お願いしたんだけどカラーもカットも可愛すぎて天才でした!!」と大満足の様子。「20cm切ってボブにしてからみんなに好評で嬉しいい」と、周囲からの評判もいいことを喜んでいる。
【池田メルダ・プロフィール】
2000年2月6日生まれの26歳。日本のタレント、グラビアアイドル。日本人とインドネシア人の両親の元に生まれる。2020年1月にアイドルグループ「#ババババンビ」のメンバーとしての活動をスタートし、2023年5月に同グループを卒業。
引用：「池田メルダ」Instagram（＠meruda__ikeda）