DC¥¹¥¿¥¸¥ªÈ¯¤ÎËÜ³Ê¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÙËÜÍ½¹ð¡õÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡DC¥¹¥¿¥¸¥ªÈ¯¤ÎËÜ³Ê¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¡Ê10·î30Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤êÈþ¤·¤¤´é¤ò¼º¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤Î¶¸µ¤¤ÈÈá·à¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡¢ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÈþËÆ¤ÈÌ¾À¼¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¡¢ºÆµ¯¤Ø¤Î¼¹Ãå¤«¤é¶ØÃÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ø¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Èá·à¤Î²Ì¤Æ¤Ë¥ô¥£¥é¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢Ç»Ì©¤Ê¿ÍÊª¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º½Ð¿È¤Î¥È¥à¡¦¥ê¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹¡£2012Ç¯¤Ë¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×»ï¤¬Áª¤Ö¡ÈÌÀÆü¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡¢¶áÇ¯¤ÏNetflixºîÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¿·À¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤¤«¤é¡¢ÈþËÆ¤ò¼º¤Ã¤¿ÀäË¾¡¢¤½¤·¤Æ²øÊª¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¶¸µ¤¤Þ¤Ç¤òÁ¡ºÙ¤«¤ÄÂçÃÀ¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ò¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê18¡Ë¤ä¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¡Ê19¡Ë¡¢¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥ß¥µ¡Ù¡Ê21¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸½Âå¥Û¥é¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡£¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¶²ÉÝ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÈà¤¬¡¢DC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¶²ÉÝ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤«´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯ Ë´Îî¤Î´Û¡Ù¡Ê12¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥¯¡¦¥Î¡¼¡¦¥¤¡¼¥Ö¥ë °Û¾ï¤Ê²ÈÂ²¡Ù¡Ê24¡Ë¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡£¤½¤Î¤Û¤«À½ºî¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥Õ¥é¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢ÈÈºá¤ÈÉåÇÔ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿³¹¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´üÂÔ¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤êÈþ¤·¤¤´é¤ò¼º¤¤¡¢À¤´Ö¤«¤é¡È¥Ð¥±¥â¥Î¡É¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÓÞ¾Ð¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡Ê¥È¥à¡¦¥ê¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼¹Ç°¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ø¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ý¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¸µ¤Î´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Èà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤ÊÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¶¸µ¤¤Ë¿ª¡Ê¤à¤·¤Ð¡Ë¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼¹Ãå¤·¤¿¡È´é¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¡¢²¿¤â¤«¤â¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Î¶²ÉÝ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡Ä¡£1¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢°¥¤·¤²øÊª¡Ö¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î²£´é¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÅ¥¡ã¥¯¥ì¥¤¡ä¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢¡Ö¤½¤Î´é¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤ò¸«¤í¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤ËÂçÃÀ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ÀÅ¤«¤ÊÍ¾Çò¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êø¤ì¤æ¤¯´é¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤òÎÏ¶¯¤¯ÇÛÃÖ¤·¡¢¡È¿Í´Ö¤ÎÊø²õ¡É¤ò¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢10·î30ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÈþËÆ¤ÈÌ¾À¼¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬¡¢ºÆµ¯¤Ø¤Î¼¹Ãå¤«¤é¶ØÃÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ø¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Èá·à¤Î²Ì¤Æ¤Ë¥ô¥£¥é¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢Ç»Ì©¤Ê¿ÍÊª¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ò¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê18¡Ë¤ä¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¡Ê19¡Ë¡¢¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥ß¥µ¡Ù¡Ê21¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸½Âå¥Û¥é¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡£¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¶²ÉÝ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÈà¤¬¡¢DC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¶²ÉÝ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤«´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯ Ë´Îî¤Î´Û¡Ù¡Ê12¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥Ô¡¼¥¯¡¦¥Î¡¼¡¦¥¤¡¼¥Ö¥ë °Û¾ï¤Ê²ÈÂ²¡Ù¡Ê24¡Ë¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡£¤½¤Î¤Û¤«À½ºî¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ê¡¼¥ô¥¹¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥Õ¥é¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢ÈÈºá¤ÈÉåÇÔ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿³¹¡¢¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥Æ¥£¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´üÂÔ¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤êÈþ¤·¤¤´é¤ò¼º¤¤¡¢À¤´Ö¤«¤é¡È¥Ð¥±¥â¥Î¡É¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÓÞ¾Ð¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡Ê¥È¥à¡¦¥ê¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼¹Ç°¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ØÃÇ¤Î¼£ÎÅ¤Ø¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ý¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¸µ¤Î´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Èà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤ÊÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¶¸µ¤¤Ë¿ª¡Ê¤à¤·¤Ð¡Ë¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼¹Ãå¤·¤¿¡È´é¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¡¢²¿¤â¤«¤â¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Î¶²ÉÝ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡Ä¡£1¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢°¥¤·¤²øÊª¡Ö¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î²£´é¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÅ¥¡ã¥¯¥ì¥¤¡ä¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢¡Ö¤½¤Î´é¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤ò¸«¤í¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤ËÂçÃÀ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ÀÅ¤«¤ÊÍ¾Çò¤ÎÃæ¤Ç¡¢Êø¤ì¤æ¤¯´é¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤òÎÏ¶¯¤¯ÇÛÃÖ¤·¡¢¡È¿Í´Ö¤ÎÊø²õ¡É¤ò¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¯¥ì¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡¢10·î30ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£