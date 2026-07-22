たけうちほのか、“異性の好きな仕草”がクセ強すぎる 交際中の相手はM-1王者
圧倒的肉体美を誇る美男美女たちが本能のままに恋をするオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』第3話が21日、配信となった。
【写真】たけうちほのか、交際中の人気芸人
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
第3話のスタジオトークでは、峯岸みなみが男子メンバー・きよの「笑ったときに目が細くなるのが好き」というポイントを挙げたことから、異性の好きな仕草や特徴についての話題に。
スタジオゲストのたけうちほのかは、「これ言ってもいいのかな」と躊躇しつつも、好きな仕草や特徴は「紙タバコを吸っているときの口元」だと独自のこだわりを告白。これには峯岸もすかさず「クセ強っ！」とツッコミを入れる。このたけうちが現在交際を公言している恋人を思わせるような発言に、直属の後輩であるニューヨークの屋敷は「あの人がチラつきすぎる（笑）！」と猛ツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれていた。
『シャッフルアイランド Season7』最新回は無料配信中。
【写真】たけうちほのか、交際中の人気芸人
『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。番組MCとして前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、タレントのゆきぽよ、俳優の鈴木福が出演する。
スタジオゲストのたけうちほのかは、「これ言ってもいいのかな」と躊躇しつつも、好きな仕草や特徴は「紙タバコを吸っているときの口元」だと独自のこだわりを告白。これには峯岸もすかさず「クセ強っ！」とツッコミを入れる。このたけうちが現在交際を公言している恋人を思わせるような発言に、直属の後輩であるニューヨークの屋敷は「あの人がチラつきすぎる（笑）！」と猛ツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれていた。
『シャッフルアイランド Season7』最新回は無料配信中。