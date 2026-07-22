“元アイドル”165cmレースクイーン、かれんな浴衣姿が「素敵」「可愛い」
レースクイーンの池永百合が26日にInstagramを更新。夏らしいかれんな浴衣姿を披露し、「めちゃめちゃ可愛い」「素敵」といった称賛を集めている。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165cm。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
そんな彼女はこの日「おはようございます」「毎日暑くて溶けそうは 笑」と暑さにうんざりした様子を見せながらも、夏らしい涼しげな浴衣姿を公開。白地に紅葉のような赤い花々が咲き誇っているかれんな姿だ。
かわいらしい池永の姿に「めちゃめちゃ可愛い」「素敵ですね」「浴衣姿素敵 髪型もかわいい」「おはようございます！」「浴衣姿もお似合いで 今日もめっちゃ可愛いです」といった称賛が寄せられている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165cm。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
そんな彼女はこの日「おはようございます」「毎日暑くて溶けそうは 笑」と暑さにうんざりした様子を見せながらも、夏らしい涼しげな浴衣姿を公開。白地に紅葉のような赤い花々が咲き誇っているかれんな姿だ。
かわいらしい池永の姿に「めちゃめちゃ可愛い」「素敵ですね」「浴衣姿素敵 髪型もかわいい」「おはようございます！」「浴衣姿もお似合いで 今日もめっちゃ可愛いです」といった称賛が寄せられている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）