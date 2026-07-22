とんねるず木梨のインスタにサッカー界の大スター登場 前人未到のW杯7大会出場を祈願
とんねるずの木梨憲武が22日、自身のInstagramを更新し、先日閉幕した「2026FIFAワールドカップ」北中米大会で惜しくも準優勝に終わったリオネル・メッシとの懐かしのショットを公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】すごい3ショット…とんねるずとメッシ
昨年の決勝でスペイン代表と相まみえたメッシ率いるアルゼンチン代表は、0‐1で敗れ、惜しくも連覇を逃した。そんなW杯の興奮冷めやらぬなか、木梨は「15年前、スペイン・バルセロナ、メッシロケ！！若いメッシ、若いとんねるず！！」とつづりながら、メッシと相方・石橋貴明とのレアな3ショットを公開した。
木梨は2030年、スペイン・アルゼンチンがらむワールドカップ！」「あと4年、次も頼むメッシ43才！！」と、メッシの前人未到の7大会出場への夢を描きつつ、「観ている我々、68才！ヤバっ！！ バーイ、センキュー！！（でんでん）」とオチを付けて締めくくっている。
引用：「木梨憲武」Instagram（@noritakekinashi_official）
【写真】すごい3ショット…とんねるずとメッシ
昨年の決勝でスペイン代表と相まみえたメッシ率いるアルゼンチン代表は、0‐1で敗れ、惜しくも連覇を逃した。そんなW杯の興奮冷めやらぬなか、木梨は「15年前、スペイン・バルセロナ、メッシロケ！！若いメッシ、若いとんねるず！！」とつづりながら、メッシと相方・石橋貴明とのレアな3ショットを公開した。
木梨は2030年、スペイン・アルゼンチンがらむワールドカップ！」「あと4年、次も頼むメッシ43才！！」と、メッシの前人未到の7大会出場への夢を描きつつ、「観ている我々、68才！ヤバっ！！ バーイ、センキュー！！（でんでん）」とオチを付けて締めくくっている。
引用：「木梨憲武」Instagram（@noritakekinashi_official）