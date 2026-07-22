『SASUKEワールドカップ2026』8.24放送決定 世界6ヵ国から集結した超人たちが激突
『SASUKE』が来年、放送30周年を迎えるのを前に、2年ぶり2回目となる世界大会『SASUKEワールドカップ2026』（TBS系）が、8月24日19時より放送されることが決定した。
【写真】『SASUKE2025トライアウト』フォトギャラリー
いまや160以上の国と地域で放送され、25か国以上で現地版が制作されている『SASUKE』。2028年のロサンゼルス五輪では、『SASUKE』に着想を得た障害物レースが近代五種の新種目として採用されることも発表されている。
そんな世界的人気を誇る『SASUKE』の頂点を競う今大会は、前回を上回る国と地域が参戦し、さらにスケールアップ。波乱に次ぐ波乱、予想を覆すドラマ、そして衝撃のオープニングが待ち受ける。第2回『SASUKEワールドカップ』を制し、世界王者に輝くのは果たしてどのチームか。
2年前、『SASUKEワールドカップ』初代王者に輝いたのはJAPAN Redだ。前大会に引き続き、完全制覇者“サスケくん”こと森本裕介、山田勝己軍団「黒虎」のエース・山本良幸、3rdステージ4回進出の山本桂太朗、『KUNOICHI』完全制覇者の大嶋あやのが、ここでしか見られない最強チームを結成。前回王者、そして『SASUKE』発祥国のプライドを懸け、ワールドカップ連覇に挑む。
そのJAPAN Redに前回FINALステージで惜敗したTEAM USA（アメリカ）が、さらなる実力者をそろえて緑山にやって来る。エースでアメリカ版完全制覇者のダニエル・ギルが前回に引き続きキャプテンを務めるほか、アメリカで史上唯一、2度の完全制覇を成し遂げたヴァンス・ウォーカーが新たに加入。最強の布陣で日本に襲い掛かる。
今大会でワールドカップに初出場するのが、20歳以下の選手で編成されたJAPAN U20だ。“ミスターSASUKE”こと山田勝己の愛弟子で、2大会連続で3rdステージに進出した中島結太を筆頭に、完全制覇者・長野誠の息子である長野塊王、さらにJAPAN Blueの日置将士の息子で、ジュニアカップ（※小学5、6年生を対象とした大会）唯一の2大会連続メダリスト・日置琉青が、13歳の中学1年生にして『SASUKE』デビューを果たす。
キャプテンを務めるのは、“『SASUKE』愛No.1女性アイドル”で、『SASUKE』に過去2回出場した「僕が見たかった青空」の岩本理瑚。10代の若き才能4人が、ワールドカップの舞台で旋風を巻き起こす。
今大会には、前回のワールドカップより1か国多い6ヵ国が参加する。そのうち、初参戦となるポーランドからは、ポーランド版『SASUKE』で最優秀プレーヤーに輝いた2人が出場。今大会のダークホースとなるのか。さらに、2大会連続でワールドカップに出場するフランス、ドイツ、オーストラリアにも最強メンバーが集結。世界各国から完全制覇者計5人に加え、元オリンピック代表選手、パルクールやクライミングの王者まで、日本の連覇を阻むべく超人たちが来日する。
また、『SASUKEワールドカップ2026』の開催を記念したオリジナルグッズが、本日7月22日（水）よりTBSショッピングで販売開始となる。『SASUKE』グッズの定番であるドライTシャツやフェイスタオルをはじめ、ボンフィンキーホルダー、アクリルキーホルダーなど、大会の記念にぴったりなアイテムをラインアップ。出場国と出場選手名を背面にプリントした記念Tシャツも登場する。
さらに、今年もKIRINとのコラボレーションが実現。“平和な日々をもたらす、幸せの象徴”ともいわれる麒麟。KIRINのブランドシンボル「聖獣麒麟」がFINALステージに登場する。
『SASUKEワールドカップ2026』は、TBS系にて8月24日19時放送。
【写真】『SASUKE2025トライアウト』フォトギャラリー
いまや160以上の国と地域で放送され、25か国以上で現地版が制作されている『SASUKE』。2028年のロサンゼルス五輪では、『SASUKE』に着想を得た障害物レースが近代五種の新種目として採用されることも発表されている。
2年前、『SASUKEワールドカップ』初代王者に輝いたのはJAPAN Redだ。前大会に引き続き、完全制覇者“サスケくん”こと森本裕介、山田勝己軍団「黒虎」のエース・山本良幸、3rdステージ4回進出の山本桂太朗、『KUNOICHI』完全制覇者の大嶋あやのが、ここでしか見られない最強チームを結成。前回王者、そして『SASUKE』発祥国のプライドを懸け、ワールドカップ連覇に挑む。
そのJAPAN Redに前回FINALステージで惜敗したTEAM USA（アメリカ）が、さらなる実力者をそろえて緑山にやって来る。エースでアメリカ版完全制覇者のダニエル・ギルが前回に引き続きキャプテンを務めるほか、アメリカで史上唯一、2度の完全制覇を成し遂げたヴァンス・ウォーカーが新たに加入。最強の布陣で日本に襲い掛かる。
今大会でワールドカップに初出場するのが、20歳以下の選手で編成されたJAPAN U20だ。“ミスターSASUKE”こと山田勝己の愛弟子で、2大会連続で3rdステージに進出した中島結太を筆頭に、完全制覇者・長野誠の息子である長野塊王、さらにJAPAN Blueの日置将士の息子で、ジュニアカップ（※小学5、6年生を対象とした大会）唯一の2大会連続メダリスト・日置琉青が、13歳の中学1年生にして『SASUKE』デビューを果たす。
キャプテンを務めるのは、“『SASUKE』愛No.1女性アイドル”で、『SASUKE』に過去2回出場した「僕が見たかった青空」の岩本理瑚。10代の若き才能4人が、ワールドカップの舞台で旋風を巻き起こす。
今大会には、前回のワールドカップより1か国多い6ヵ国が参加する。そのうち、初参戦となるポーランドからは、ポーランド版『SASUKE』で最優秀プレーヤーに輝いた2人が出場。今大会のダークホースとなるのか。さらに、2大会連続でワールドカップに出場するフランス、ドイツ、オーストラリアにも最強メンバーが集結。世界各国から完全制覇者計5人に加え、元オリンピック代表選手、パルクールやクライミングの王者まで、日本の連覇を阻むべく超人たちが来日する。
また、『SASUKEワールドカップ2026』の開催を記念したオリジナルグッズが、本日7月22日（水）よりTBSショッピングで販売開始となる。『SASUKE』グッズの定番であるドライTシャツやフェイスタオルをはじめ、ボンフィンキーホルダー、アクリルキーホルダーなど、大会の記念にぴったりなアイテムをラインアップ。出場国と出場選手名を背面にプリントした記念Tシャツも登場する。
さらに、今年もKIRINとのコラボレーションが実現。“平和な日々をもたらす、幸せの象徴”ともいわれる麒麟。KIRINのブランドシンボル「聖獣麒麟」がFINALステージに登場する。
『SASUKEワールドカップ2026』は、TBS系にて8月24日19時放送。