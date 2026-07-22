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We are devastated by the tragic passing of Kaylee Hottle. Through her unforgettable portrayal of Jia, Kaylee brought extraordinary heart, humanity, and light to Godzilla, Kong, and the Monsterverse. She was a cherished member of our film family, and her kindness, warmth, and¡Ä- Legendary (@Legendary)
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