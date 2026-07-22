マクロン仏大統領が支持した子どものSNS利用を禁止する法案が議会を通過した/Ludovic Marin/AFP/Getty Images via CNN Newsource

パリ（CNN）フランス議会は21日、15歳未満の子どものSNS利用を禁止する法案を圧倒的多数で可決した。欧州連合（EU）で初めてSNSの利用に年齢制限をかける。

オーストラリアは昨年、世界で初めて16歳未満のSNS利用禁止に踏み切った。英政府も先月、同様の制限を発表しており、来年にも施行される見通し。スペイン、ギリシャ、デンマークも年齢制限の導入を計画している。

フランス議会を通過した法案はエマニュエル・マクロン大統領も支持しており、大統領の署名で成立する。

法案通過を受けてマクロン大統領は「15歳未満の子どもは今年度からSNSを禁止される」とX（旧ツイッター）に投稿した。

1月に公開したビデオメッセージでは、「我々の子どもや若者の頭脳は売り物ではない」「米国のプラットフォームにも、中国のアルゴリズムにも操らせない」と強調していた。

マクロン大統領は、9月の新学期開始までに法律を制定することを目指し、議会での法案通過を急ぐよう政府に指示していた。

SNS側がユーザーの年齢を確認する方法についてはまだ明らかになっていない。オーストラリアは子どものアカウント開設や保持を防ぐため、「責任を持って措置を講じる」ことを企業に対して義務付けた。フランス政府も法律の支えとなる年齢制限の導入を表明している。

当初の法案には、子ども向けにSNSを宣伝する広告を禁止する案や、SNSの広告に対して「15歳未満の子どもにとって危険な製品」との警告表示を義務付ける案も盛り込まれていたが、最終的な法案には採用されなかった。

新法はARCOM（視聴覚・デジタルコミュニケーション規制機関）が執行する予定で、主要SNS全社が対象となる見通し。