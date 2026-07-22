香港・長州島と高知県を舞台に紡がれる青春ストーリー『ラスト・ソング・フォー・ユー 邂逅の浜辺』12月18日公開決定
香港映画『久別重逢 last song for you』（原題）が、邦題を『ラスト・ソング・フォー・ユー 邂逅の浜辺』として、12月18日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルが解禁となった。
【写真】静かな哀愁と余韻が漂う『ラスト・ソング・フォー・ユー』ポスター
本作は、香港・長洲島の懐かしい街並みと日本・高知の澄んだ光景を舞台に、音楽と記憶、そして時を超える愛が静かに交差する青春ストーリー。
長洲島のCDショップで出会い、音楽を通じてひかれ合ったセンワーとマンヒュン。しかし別れは突然訪れ、二人は思いを告げられないまま時だけが過ぎていった。
数十年後─スランプに沈むミュージシャンとなったセンワーの前に、重い病を抱えた“かつての初恋の人”マンヒュンが現れる。そして彼女の死後、センワーの前に現れたのは、マンヒュンの娘を名乗る少女サマー。「母の遺灰を日本で散骨してほしい」─その願いに導かれた旅の中で、センワーは封じていた記憶と向き合い、少女の正体に秘められた“時を超える真実”へとたどり着く。
創作の迷いの中にいるソングライターのセンワーを演じるのは、香港を代表する俳優イーキン・チェン。若き日のセンワーをボーイズグループ・Mirrorのイアン・チャン、初恋の少女をナタリー・スー、大人のマンヒュンをセシリア・チョイが繊細に演じ分け、二つの時代を豊かに紡ぎ出す。
ジル・リョン監督が、ロマンスと優しいファンタジーを重ねながら描くのは、誰の心にも眠る“若き日の自分”との再会。失われたと思っていた思いが、音楽とともにそっと息を吹き返す。失われた愛、言えなかった想い、かなえられなかった夢─誰もが心のどこかに抱える“もしも”を、音楽とともにそっとすくい上げる。
ポスタービジュアルでは、学生時代のセンワーとマンヒュンが制服姿で並んで自転車を走らせる姿を中心に、大人になった二人がそれぞれ遠くを見つめ、何かを思い返しているようなまなざしが印象的に配置され、全体からは、静かな哀愁と余韻が漂う。「これはあなたの楽譜（じんせい）を見つける物語」というコピーが添えられている。
映画『ラスト・ソング・フォー・ユー 邂逅の浜辺』は、12月18日より全国公開。
【写真】静かな哀愁と余韻が漂う『ラスト・ソング・フォー・ユー』ポスター
本作は、香港・長洲島の懐かしい街並みと日本・高知の澄んだ光景を舞台に、音楽と記憶、そして時を超える愛が静かに交差する青春ストーリー。
長洲島のCDショップで出会い、音楽を通じてひかれ合ったセンワーとマンヒュン。しかし別れは突然訪れ、二人は思いを告げられないまま時だけが過ぎていった。
創作の迷いの中にいるソングライターのセンワーを演じるのは、香港を代表する俳優イーキン・チェン。若き日のセンワーをボーイズグループ・Mirrorのイアン・チャン、初恋の少女をナタリー・スー、大人のマンヒュンをセシリア・チョイが繊細に演じ分け、二つの時代を豊かに紡ぎ出す。
ジル・リョン監督が、ロマンスと優しいファンタジーを重ねながら描くのは、誰の心にも眠る“若き日の自分”との再会。失われたと思っていた思いが、音楽とともにそっと息を吹き返す。失われた愛、言えなかった想い、かなえられなかった夢─誰もが心のどこかに抱える“もしも”を、音楽とともにそっとすくい上げる。
ポスタービジュアルでは、学生時代のセンワーとマンヒュンが制服姿で並んで自転車を走らせる姿を中心に、大人になった二人がそれぞれ遠くを見つめ、何かを思い返しているようなまなざしが印象的に配置され、全体からは、静かな哀愁と余韻が漂う。「これはあなたの楽譜（じんせい）を見つける物語」というコピーが添えられている。
映画『ラスト・ソング・フォー・ユー 邂逅の浜辺』は、12月18日より全国公開。