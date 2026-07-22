Number_i、米Atlantic Records移籍第1弾シングルはトリプルA面 9.23リリース
Number_iが、9月23日にリリースする4th Singleのタイトルおよび収録内容を発表した。
【動画】Number_i「BUGS LIFE」MV
今回のCDシングルは、米・Atlantic Records移籍後初となるトリプルAサイドシングル。「REBON」「BUGS LIFE」「DIGITAL GIRL」の3曲を表題曲として収録し、さらに通常盤・初回限定盤A・初回限定盤Bには、それぞれメンバープロデュース楽曲が追加される。
「REBON」は、代表曲の一つである「BON」の続編として制作された楽曲。アップデートしたNumber_iが“世界というフィールドに挑戦していく存在になりたい”という意気込みが込められている。
「BUGS LIFE」は、7月13日にデジタルリリースされた神宮寺勇太プロデュース曲。「デジタルとは何か」というテーマを紐解くことから制作がスタートし、現在各デジタルチャートをにぎわせている。
「DIGITAL GIRL」は、今春渡米した際にLAで制作がスタートした楽曲で、デジタル社会への風刺と“本物の愛を信じる”というテーマを描いた一曲となっている。
シングルのタイトルおよび収録曲は昨夜、大阪城ホールにて開催された初のファンミーティング「Numbers Ur’26」の会場で発表され、メンバーはファンの前で「どういった楽曲なのか9月まで楽しみにしていただければ」と語った。
シングルは現在、各CDショップにて予約受付中。
トリプルAサイドシングル「REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL」は9月23日発売。
■Number_i 4thシングル「REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL」収録内容
＜通常盤（CD）＞
01. REBON
02. BUGS LIFE
03. DIGITAL GIRL
04. DEJA VU CLUB （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
＜初回限定盤A（CD＋Blu‐ray）＞
01. REBON
02. BUGS LIFE
03. DIGITAL GIRL
04. NUMBERS PT.2 （平野紫耀プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL CD Jacket ／ Booklet Behind The Scenes
＜初回限定盤B（CD＋Blu‐ray）＞
01. BUGS LIFE
02. REBON
03. DIGITAL GIRL
04. PATRASCHE （岸優太プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：BUGS LIFE （Official Music Video） Behind The Scenes
＜初回限定盤A（CD＋DVD）＞
01. REBON
02. BUGS LIFE
03. DIGITAL GIRL
04. NUMBERS PT.2 （平野紫耀プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL CD Jacket／ Booklet Behind The Scenes
＜初回限定盤B（CD＋DVD）＞
01. BUGS LIFE
02. REBON
03. DIGITAL GIRL
04. PATRASCHE （岸優太プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：BUGS LIFE （Official Music Video） Behind The Scenes
※初回限定盤はスリーブジャケット付
【動画】Number_i「BUGS LIFE」MV
今回のCDシングルは、米・Atlantic Records移籍後初となるトリプルAサイドシングル。「REBON」「BUGS LIFE」「DIGITAL GIRL」の3曲を表題曲として収録し、さらに通常盤・初回限定盤A・初回限定盤Bには、それぞれメンバープロデュース楽曲が追加される。
「BUGS LIFE」は、7月13日にデジタルリリースされた神宮寺勇太プロデュース曲。「デジタルとは何か」というテーマを紐解くことから制作がスタートし、現在各デジタルチャートをにぎわせている。
「DIGITAL GIRL」は、今春渡米した際にLAで制作がスタートした楽曲で、デジタル社会への風刺と“本物の愛を信じる”というテーマを描いた一曲となっている。
シングルのタイトルおよび収録曲は昨夜、大阪城ホールにて開催された初のファンミーティング「Numbers Ur’26」の会場で発表され、メンバーはファンの前で「どういった楽曲なのか9月まで楽しみにしていただければ」と語った。
シングルは現在、各CDショップにて予約受付中。
トリプルAサイドシングル「REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL」は9月23日発売。
■Number_i 4thシングル「REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL」収録内容
＜通常盤（CD）＞
01. REBON
02. BUGS LIFE
03. DIGITAL GIRL
04. DEJA VU CLUB （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
＜初回限定盤A（CD＋Blu‐ray）＞
01. REBON
02. BUGS LIFE
03. DIGITAL GIRL
04. NUMBERS PT.2 （平野紫耀プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL CD Jacket ／ Booklet Behind The Scenes
＜初回限定盤B（CD＋Blu‐ray）＞
01. BUGS LIFE
02. REBON
03. DIGITAL GIRL
04. PATRASCHE （岸優太プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：BUGS LIFE （Official Music Video） Behind The Scenes
＜初回限定盤A（CD＋DVD）＞
01. REBON
02. BUGS LIFE
03. DIGITAL GIRL
04. NUMBERS PT.2 （平野紫耀プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：REBON ／ BUGS LIFE ／ DIGITAL GIRL CD Jacket／ Booklet Behind The Scenes
＜初回限定盤B（CD＋DVD）＞
01. BUGS LIFE
02. REBON
03. DIGITAL GIRL
04. PATRASCHE （岸優太プロデュース楽曲）
特典映像（1）：BUGS LIFE （Official Music Video）
特典映像（2）：BUGS LIFE （Official Music Video） Behind The Scenes
※初回限定盤はスリーブジャケット付