『トイ・ストーリー5』興収72.5億円突破 24日から第2弾入場者特典「キャラクターカード」配布決定
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が公開18日間（7月3日〜20日）で502万2815人を動員し、興行収入72億5203万8240円を突破。ディズニー配給作品として史上最速、さらにディズニーおよびディズニー＆ピクサーのアニメーション作品としても史上最速で興収72億円を突破する快挙となった。
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公開3週目の週末（7月17日〜19日）は興収11億6999万7760円、動員81万8405人を記録。さらに、海の日（祝日）の20日を含む4日間では興収17億3233万4341円、動員124万4466人を記録し、夏休みシーズンに入り勢いをさらに加速させている。
本作は公開初週末3日間で動員164万人、興収24億1510万円を記録し、『アナと雪の女王2』『ズートピア2』を上回る洋画オープニング歴代1位でスタート。続く公開2週目にはディズニー作品史上最速で興収50億円を突破していた。
世界興行収入も好調で、7月21日時点で9億5753万7644ドル（約1542億円）を突破。世界中で大絶賛の旋風を巻き起こしている（Box Office Mojo調べ、1ドル＝161円換算）。
あわせて、第2弾入場者プレゼントの配布も決定。7月24日から数量限定で「『トイ・ストーリー5』キャラクターカード」（全7種・ランダム）が配布される。
カードにはウッディ、バズ、ジェシー、リリーパッド、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスのいずれかのポラロイド写真風のキャラクタービジュアルが描かれており、裏面の二次元コードを読み込むと、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージ、ジェシー役の日下由美、リリーパッド役の広瀬アリス、スマーティー・パンツ役の佐野勇斗、スナッピー役の井上和、アトラス役の松井ケムリら日本版声優による限定コメントを楽しめる特別仕様となっている。数量限定のため、なくなり次第配布終了となる。転売禁止。
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公開3週目の週末（7月17日〜19日）は興収11億6999万7760円、動員81万8405人を記録。さらに、海の日（祝日）の20日を含む4日間では興収17億3233万4341円、動員124万4466人を記録し、夏休みシーズンに入り勢いをさらに加速させている。
世界興行収入も好調で、7月21日時点で9億5753万7644ドル（約1542億円）を突破。世界中で大絶賛の旋風を巻き起こしている（Box Office Mojo調べ、1ドル＝161円換算）。
あわせて、第2弾入場者プレゼントの配布も決定。7月24日から数量限定で「『トイ・ストーリー5』キャラクターカード」（全7種・ランダム）が配布される。
カードにはウッディ、バズ、ジェシー、リリーパッド、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスのいずれかのポラロイド写真風のキャラクタービジュアルが描かれており、裏面の二次元コードを読み込むと、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージ、ジェシー役の日下由美、リリーパッド役の広瀬アリス、スマーティー・パンツ役の佐野勇斗、スナッピー役の井上和、アトラス役の松井ケムリら日本版声優による限定コメントを楽しめる特別仕様となっている。数量限定のため、なくなり次第配布終了となる。転売禁止。