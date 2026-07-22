ドキュメンタリー映画『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』三浦友和、泉谷しげる、竹中直人らが語る本予告映像解禁
忌野清志郎デビュー55周年記念企画ドキュメンタリー映画『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』より、三浦友和、泉谷しげる、竹中直人らが清志郎を語る本予告映像が、キービジュアルと共に解禁された。
【動画】泉谷しげる、竹中直人らが忌野清志郎を語る！
本作は、愛と反骨を胸にロックを鳴らし続けた忌野清志郎の「歌と言葉」、そして彼の精神を受け継ぐ人々の姿を通して、その表現の真髄に迫るデビュー55周年記念ドキュメンタリー映画。
RCサクセションに始まり、数々のバンドやソロ活動を通して名曲を生み出し、「KING OF ROCK」と呼ばれた忌野清志郎。本作では、彼の「信念を貫く姿勢」と「唯一無二のパフォーマンス」を多面的に掘り下げている。
誰に遠慮することなく、思ったことを自由に歌にしてきたひとりのバンドマンのむき出しのソウル（真髄）に迫る本作。膨大なアーカイブから厳選された映像が盛り込まれている。
監督は、映画『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』（2024年）を手掛けた相原裕美。
本予告映像は、日本武道館公演をはじめとする忌野清志郎のライブやインタビューの映像から幕を開ける。「愛と反骨を胸に、ロックを鳴らし続けた忌野清志郎」というコピーに続き、彼と親交のあった著名人たちが登場。三浦友和は「まったく媚びない」、泉谷しげるは「なんだこりゃ!?」、そして竹中直人は「凄えな、このバンド」と、次々に忌野清志郎の印象を振り返っていく。
続けて、忌野清志郎デビュー55周年とSWEET LOVE SHOWER30周年を記念して結成されたスペシャルトリビュートバンド「SWEET LOVER SOULS」が、『SWEET LOVE SHOWER 2025』で披露したパフォーマンスの模様も収録。清志郎の楽曲と精神が、世代を超えて受け継がれていくさまが映し出される。
「使命感みたいなのがあるんですよ。歌ってかないとなって思いました」と語る忌野清志郎―。ラストは、おなじみの「愛し合ってるかい？」という彼の呼びかけとともに締めくくられ、そのメッセージが今も生き続けていることを感じさせる予告編となっている。
キービジュアルおよび場面カットでは、圧巻のライブシーンや、数々のバンド、ソロ活動からのカット、渋谷でのゲリラライブの模様などが切り取られている。“KING OF ROCK”として観客を魅了する姿から、インタビューで垣間見せる自然体の表情まで、本作が描く忌野清志郎の多面的な魅力を伝えている。
本作には、高校時代からの友人である三浦友和（俳優）をはじめ、竹中直人（俳優・映画監督）、三宅伸治（ミュージシャン）、泉谷しげる（ミュージシャン・俳優）、梅津和時（サックス・クラリネット奏者）、角田光代（作家）、金平茂紀（ジャーナリスト）ら多彩な顔ぶれが出演。さらに、スペシャルトリビュートバンド「SWEET LOVER SOULS」のステージや、忌野清志郎の長女で消しゴムハンコ作家として活躍する百世の作品と、清志郎の楽曲が融合したコラボアニメーションも登場する。
7月24日10時より、ムビチケ前売券（カード・オンライン）が発売開始。さらに、バングル付き、Tシャツ付きムビチケの販売も予定されている。また、本作にも登場する消しゴムハンコ作家・百世による絵本の発売が決定した。
映画『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』は、10月2日より新宿バルト9ほかにて公開。
【動画】泉谷しげる、竹中直人らが忌野清志郎を語る！
本作は、愛と反骨を胸にロックを鳴らし続けた忌野清志郎の「歌と言葉」、そして彼の精神を受け継ぐ人々の姿を通して、その表現の真髄に迫るデビュー55周年記念ドキュメンタリー映画。
誰に遠慮することなく、思ったことを自由に歌にしてきたひとりのバンドマンのむき出しのソウル（真髄）に迫る本作。膨大なアーカイブから厳選された映像が盛り込まれている。
監督は、映画『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』（2024年）を手掛けた相原裕美。
本予告映像は、日本武道館公演をはじめとする忌野清志郎のライブやインタビューの映像から幕を開ける。「愛と反骨を胸に、ロックを鳴らし続けた忌野清志郎」というコピーに続き、彼と親交のあった著名人たちが登場。三浦友和は「まったく媚びない」、泉谷しげるは「なんだこりゃ!?」、そして竹中直人は「凄えな、このバンド」と、次々に忌野清志郎の印象を振り返っていく。
続けて、忌野清志郎デビュー55周年とSWEET LOVE SHOWER30周年を記念して結成されたスペシャルトリビュートバンド「SWEET LOVER SOULS」が、『SWEET LOVE SHOWER 2025』で披露したパフォーマンスの模様も収録。清志郎の楽曲と精神が、世代を超えて受け継がれていくさまが映し出される。
「使命感みたいなのがあるんですよ。歌ってかないとなって思いました」と語る忌野清志郎―。ラストは、おなじみの「愛し合ってるかい？」という彼の呼びかけとともに締めくくられ、そのメッセージが今も生き続けていることを感じさせる予告編となっている。
キービジュアルおよび場面カットでは、圧巻のライブシーンや、数々のバンド、ソロ活動からのカット、渋谷でのゲリラライブの模様などが切り取られている。“KING OF ROCK”として観客を魅了する姿から、インタビューで垣間見せる自然体の表情まで、本作が描く忌野清志郎の多面的な魅力を伝えている。
本作には、高校時代からの友人である三浦友和（俳優）をはじめ、竹中直人（俳優・映画監督）、三宅伸治（ミュージシャン）、泉谷しげる（ミュージシャン・俳優）、梅津和時（サックス・クラリネット奏者）、角田光代（作家）、金平茂紀（ジャーナリスト）ら多彩な顔ぶれが出演。さらに、スペシャルトリビュートバンド「SWEET LOVER SOULS」のステージや、忌野清志郎の長女で消しゴムハンコ作家として活躍する百世の作品と、清志郎の楽曲が融合したコラボアニメーションも登場する。
7月24日10時より、ムビチケ前売券（カード・オンライン）が発売開始。さらに、バングル付き、Tシャツ付きムビチケの販売も予定されている。また、本作にも登場する消しゴムハンコ作家・百世による絵本の発売が決定した。
映画『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』は、10月2日より新宿バルト9ほかにて公開。