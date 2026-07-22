『君は夏のなか』第4話 渉、千晴のクラスメイトから思わぬ事実を知らされる
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）の第4話が今夜放送。渉（奥）が千晴（杢代）のクラスメイトから思わぬ事実を知らされる。
【写真】千晴（杢代和人）、渉（奥智哉）の部屋へ
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に奥。もう一人の主演、誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある想いを抱える佐伯千晴役を杢代が演じる。
■第4話あらすじ
公園での出来事から、千晴の時折見せる寂しそうな表情が気になる渉。ある日、二人は渉の部屋に集まることに。渉の小学生時代の写真を見たり、映画を観たりと他愛もないひと時を過ごし、新学期が始まったらまた一緒に出かけようと約束を交わす。
二人の距離がさらに縮まる中、いよいよ迎えた新学期。渉は、千晴のクラスメイトから思わぬ事実を知らされることになる。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。
【写真】千晴（杢代和人）、渉（奥智哉）の部屋へ
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
■第4話あらすじ
公園での出来事から、千晴の時折見せる寂しそうな表情が気になる渉。ある日、二人は渉の部屋に集まることに。渉の小学生時代の写真を見たり、映画を観たりと他愛もないひと時を過ごし、新学期が始まったらまた一緒に出かけようと約束を交わす。
二人の距離がさらに縮まる中、いよいよ迎えた新学期。渉は、千晴のクラスメイトから思わぬ事実を知らされることになる。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。