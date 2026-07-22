“可愛すぎる”元スタバ店員、免許の証明写真を公開 「めっちゃ美人」とネット騒然 グラビアも話題の22歳
女優でインフルエンサーの安井南が22日までにInstagramを更新。運転免許証の証明写真を披露すると、ネットでは驚きのコメントが相次いだ。
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員が「スタイル抜群」 水着グラビアも（5枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
そんな彼女が「普通自動車第一種運転免許取れた〜!!」と投稿したのは自身の運転免許証。証明写真にネットでは「可愛いなぁ」「めっちゃ美人」などの声が相次いで上がっている。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員が「スタイル抜群」 水着グラビアも（5枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
そんな彼女が「普通自動車第一種運転免許取れた〜!!」と投稿したのは自身の運転免許証。証明写真にネットでは「可愛いなぁ」「めっちゃ美人」などの声が相次いで上がっている。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）