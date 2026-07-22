辻希美、第5子の夢空ちゃんがプールデビュー 自宅設置の巨大プール満喫！ 杉浦太陽と3ショットも
モーニング娘。元メンバーでタレントの辻希美が22日までにInstagramを更新。第5子・夢空ちゃんのプールデビューを報告した。
【別カット】夢空ちゃんがプールデビュー！ 杉浦太陽も交えた親子3ショットも！（5枚）
辻が投稿したのは、自宅に設置したプールで遊ぶ様子を記録したオフショット。複数公開されている写真には、昨年8月に生まれた第5子の夢空ちゃんと辻、そして夫・杉浦太陽の親子3ショットなどが収められている。
投稿の中で辻は「今日はみんなでプール 夢は初プールだょ 最高でした」とコメントしており、ファンから多数の「いいね！」が集まっている。
■辻希美（つじ のぞみ）
1987年6月17日生まれ。東京都出身。アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーで、2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。長女・希空が芸能事務所への所属を発表したことも話題になっている。
引用：「辻希美」Instagram（@tsujinozomi_official）
【別カット】夢空ちゃんがプールデビュー！ 杉浦太陽も交えた親子3ショットも！（5枚）
辻が投稿したのは、自宅に設置したプールで遊ぶ様子を記録したオフショット。複数公開されている写真には、昨年8月に生まれた第5子の夢空ちゃんと辻、そして夫・杉浦太陽の親子3ショットなどが収められている。
投稿の中で辻は「今日はみんなでプール 夢は初プールだょ 最高でした」とコメントしており、ファンから多数の「いいね！」が集まっている。
■辻希美（つじ のぞみ）
1987年6月17日生まれ。東京都出身。アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーで、2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。長女・希空が芸能事務所への所属を発表したことも話題になっている。
引用：「辻希美」Instagram（@tsujinozomi_official）