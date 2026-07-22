ダイアンら釘づけにした美女27歳、ウエストがちらりタイトな衣装姿に反響
グラビアを中心に活動中の未梨一花が21日までに自身のInstagramを更新し、先週出演した『深夜のダイアン』（テレビ朝日系）のオフショットを公開した。
【写真】ダイアンら釘づけにした美女27歳、見惚れるほどのスタイル！
未梨は1999年2月24日生まれの27歳。当時所属していた事務所の社長にスカウトされ2019年にデビュー。2022年12月には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2022」にて、ゴールデン・グラマー賞を受賞した。現在はフリーランスで活動中。
先週の『深夜のダイアン』は「アレなんだっけ？ 思い出したら気持ちイイんでスー‼︎」後半戦を放送。一番の正解者にご褒美がもらえるというルールで、未梨は前回に引き続き、「リラクゼーション」という項目のご褒美嬢として登場し、ダイアン・津田篤宏らの肩をマッサージし、タイトな衣装で男性芸人らの目を釘づけにした。
そんな未梨は放送後、Instagramで「観てくださった皆さんありがとうございました 再びのリラクお姉さんでしたv笑」と報告。タイトな衣装姿で楽屋入口に佇むショットなどを公開した。通称“リラクお姉さん”として今回も大役を務めた未梨に対して、コメント欄には「2回目の出演おめでとう」「笑顔が輝いてます!!」「凄くいい〜」といった声が寄せられている。
引用：「未梨一花」Instagram（＠ichika_miri）
【写真】ダイアンら釘づけにした美女27歳、見惚れるほどのスタイル！
未梨は1999年2月24日生まれの27歳。当時所属していた事務所の社長にスカウトされ2019年にデビュー。2022年12月には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2022」にて、ゴールデン・グラマー賞を受賞した。現在はフリーランスで活動中。
そんな未梨は放送後、Instagramで「観てくださった皆さんありがとうございました 再びのリラクお姉さんでしたv笑」と報告。タイトな衣装姿で楽屋入口に佇むショットなどを公開した。通称“リラクお姉さん”として今回も大役を務めた未梨に対して、コメント欄には「2回目の出演おめでとう」「笑顔が輝いてます!!」「凄くいい〜」といった声が寄せられている。
引用：「未梨一花」Instagram（＠ichika_miri）