グラビアで大活躍 → 洗脳騒動の美女41歳、キュートなドレス姿で誕生日会報告
かつて人気グラドルとして活躍し、現在は起業家として活動する小阪由佳が20日、Instagramを更新し、自身の誕生日会の模様を公開。キュートなピンクのドレス姿を披露した。
【写真】衰えない美ぼうの小阪由佳、ドレス姿が美しい！ アップショットも
小阪は1985年6月27日生まれの41歳。2004年から2009年までグラビアアイドルとして活躍し、2004年には「ミスマガジン」グランプリを受賞するなど順風満帆のように見えたが、突如として芸能界を引退。その後、保育園のたちあげなどに尽力。2025年2月にはポージングなどグラビアアイドルスキームを伝達する「株式会社グラビアアイドル」を起業した。昨年2025年には、自身のグラドル時代の洗脳体験を赤裸々につづった『六本木洗脳』（晶文社）を上梓し、話題に。
そんな小阪は「遅ればせながら誕生日会をしていただきました」とつづり、先月6月の誕生日をお祝いしてもらった模様を公開。「いろんな色があってどれも可愛くて悩みましたー！」「真っ赤なドレスかピスタチオカラーのドレスで悩んでたんだけど、もうこの際だからと一番丈が長い花がたくさんついたの選びました！」とつづり、ピンクのドレスにティアラを合わせたショットを公開している。
コメント欄には「わぁ綺麗だぁ〜お似合いだよ!」「かわいい」といった声が寄せられている。
引用：「小阪由佳」Instagram（＠kosakayuka3580）
【写真】衰えない美ぼうの小阪由佳、ドレス姿が美しい！ アップショットも
小阪は1985年6月27日生まれの41歳。2004年から2009年までグラビアアイドルとして活躍し、2004年には「ミスマガジン」グランプリを受賞するなど順風満帆のように見えたが、突如として芸能界を引退。その後、保育園のたちあげなどに尽力。2025年2月にはポージングなどグラビアアイドルスキームを伝達する「株式会社グラビアアイドル」を起業した。昨年2025年には、自身のグラドル時代の洗脳体験を赤裸々につづった『六本木洗脳』（晶文社）を上梓し、話題に。
コメント欄には「わぁ綺麗だぁ〜お似合いだよ!」「かわいい」といった声が寄せられている。
引用：「小阪由佳」Instagram（＠kosakayuka3580）