『君の好きは無敵』“瀬尾”佐野勇斗の「かわいいには勝負をさせない」という思いに反響「名言」「刺さる言葉」
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第2話が21日に放送。瀬尾（佐野）の「かわいいには勝負をさせない」という言葉に反響が集まっている。
【写真】『君の好きは無敵』第2話 風船にイラストを描く瀬尾（佐野勇斗）
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
杏奈は大三島（本郷奏多）と対面し、2人で話をする。大三島は、杏奈が持ってきたまんぷくもる子のぬいぐるみにワインをかけ「勝負でもしませんか？ 草壁さんがコンサルをするデザイン瀬尾と我々MERRY、どちらが先に新たなスターキャラを生み出せるかを争うというものです」と提案する。杏奈は「やってやりますよ」と意気込むが、偶然話を聞いていた瀬尾は「絶対やらない！」と拒否する。
帰宅し、杏奈はなぜやらないのかと瀬尾を問い詰める。瀬尾は子どもの頃を振り返り「よく落ち込んだりしてたんだけど、いつもベリーちゃんがいてくれて。ベリーちゃんってさ、俺の背中をグッと押すような励ましとか、そういうの全然言わないんだよ」と口にし「ただただベリーグーって言ってくれるだけで。でも、俺はその言葉に…」と語る。
瀬尾は「俺が好きなものとか作りたいものってそこなんだなって。俺の信じるかわいいってそこなんだなって。そう思うとさっきみたいな勝つとか負けるとか、そういうのからは一番遠くにいるべきなんじゃないかなと思って。だから、かわいいには勝負をさせない」と気持ちを告白。
杏奈は「それにしませんか？ 私たちはどこを目指すかってやつです。勝っただ負けただとは無縁で、強いメッセージ性も変なひねりもない。それでも誰かを支える。ただ支える。そんなコンセプトのキャラクターを作りましょう。いつもどおりの、瀬尾さんの好きを作りましょう！」と伝える。
瀬尾は「さすが俺」と得意げになり、部屋に1人きりになると、ベリーグッドベリーの隣に座り「ただ支える…」とほほ笑むのだった。
瀬尾の「かわいいには勝負をさせない」という言葉や、2人が決めたコンセプトに視聴者からは「じーん…ときました」「刺さる言葉」「名言」「瀬尾くんがんばれ」「ぐっときた」などの声が寄せられている。
【写真】『君の好きは無敵』第2話 風船にイラストを描く瀬尾（佐野勇斗）
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
帰宅し、杏奈はなぜやらないのかと瀬尾を問い詰める。瀬尾は子どもの頃を振り返り「よく落ち込んだりしてたんだけど、いつもベリーちゃんがいてくれて。ベリーちゃんってさ、俺の背中をグッと押すような励ましとか、そういうの全然言わないんだよ」と口にし「ただただベリーグーって言ってくれるだけで。でも、俺はその言葉に…」と語る。
瀬尾は「俺が好きなものとか作りたいものってそこなんだなって。俺の信じるかわいいってそこなんだなって。そう思うとさっきみたいな勝つとか負けるとか、そういうのからは一番遠くにいるべきなんじゃないかなと思って。だから、かわいいには勝負をさせない」と気持ちを告白。
杏奈は「それにしませんか？ 私たちはどこを目指すかってやつです。勝っただ負けただとは無縁で、強いメッセージ性も変なひねりもない。それでも誰かを支える。ただ支える。そんなコンセプトのキャラクターを作りましょう。いつもどおりの、瀬尾さんの好きを作りましょう！」と伝える。
瀬尾は「さすが俺」と得意げになり、部屋に1人きりになると、ベリーグッドベリーの隣に座り「ただ支える…」とほほ笑むのだった。
瀬尾の「かわいいには勝負をさせない」という言葉や、2人が決めたコンセプトに視聴者からは「じーん…ときました」「刺さる言葉」「名言」「瀬尾くんがんばれ」「ぐっときた」などの声が寄せられている。