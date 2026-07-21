「日本一かわいい高一」2026ファイナリスト決定！ 次代のスター候補8人！
“日本一かわいい高校一年生”を決めるコンテスト「高一ミスコン2026」のファイナリスト8人が決定した。
【写真】全員かわいい！「日本一かわいい高一」2026ファイナリスト8人
今月1日から12日まで実施されたSNS審査は、「コンテンツ審査」「ミクチャ配信審査」「モデルプレスX投票」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレス自己PR審査」「東急プラザ渋谷PR審査」「総合ポイント数」の8項目で実施。セミファイナリストの中から、各項目の上位8人が最終審査に駒を進めた。
グランプリは7月29日、Zepp Haneda（TOKYO）にて行われる「TGC teen 2026 summer」で発表される。グランプリ受賞者には賞金10万円が贈られるほか、本戦である「女子高生ミスコン2026」のファイナリストに選出される。また、準グランプリ受賞者は本戦「女子高生ミスコン2026」の3次審査（SNS審査）が免除となり、4次審査から特別に参加することができる。
なお同日の「TGC teen 2026 summer」では、“日本一かっこいい高校一年生”を決める「高一ミスターコン2026」、“日本一かわいい中学一年生”を決める「中一ミスコン2026」、“日本一かっこいい中学一年生”を決める「中一ミスターコン2026」のグランプリも発表される。
【ファイナリスト8人紹介】
■「コンテンツ審査」1位：しおりさん
SNS上でのコンテンツ発信力が高く評価され、コンテンツ審査部門でトップの成績を収めた。
■「ミクチャ配信審査」特別賞：ゆうかさん
ライブ配信アプリ「ミクチャ」での配信審査にて特別賞を受賞。配信を通じた発信力とファンとのコミュニケーションが評価された。
■「モデルプレスX投票」1位：アンナさん
モデルプレス公式X（旧Twitter）での投票にて最多得票を獲得し、1位に輝いた。
■「モデルプレスページ閲覧数」1位：ひなさん
モデルプレスの候補者プロフィールページの閲覧数で1位を獲得。多くのユーザーからの注目を集めた。
■「モデルプレスXリポスト数」1位：くるみさん
モデルプレス公式Xでのリポスト数がもっとも多く、拡散力の高さが証明された。
■「モデルプレス自己PR審査」1位：みさえさん
モデルプレスに寄せた自己PR動画・コメントが高評価を獲得し、1位に選出された。
■「東急プラザ渋谷PR審査」1位：りあんさん
東急プラザ渋谷でのPR審査にて最も高い評価を獲得し、ファイナリスト入りを果たした。
■「総合ポイント数」1位：まことさん
各審査項目の総合ポイントで1位となり、総合力の高さを示した。
【写真】全員かわいい！「日本一かわいい高一」2026ファイナリスト8人
今月1日から12日まで実施されたSNS審査は、「コンテンツ審査」「ミクチャ配信審査」「モデルプレスX投票」「モデルプレスページ閲覧数」「モデルプレスXリポスト数」「モデルプレス自己PR審査」「東急プラザ渋谷PR審査」「総合ポイント数」の8項目で実施。セミファイナリストの中から、各項目の上位8人が最終審査に駒を進めた。
なお同日の「TGC teen 2026 summer」では、“日本一かっこいい高校一年生”を決める「高一ミスターコン2026」、“日本一かわいい中学一年生”を決める「中一ミスコン2026」、“日本一かっこいい中学一年生”を決める「中一ミスターコン2026」のグランプリも発表される。
【ファイナリスト8人紹介】
■「コンテンツ審査」1位：しおりさん
SNS上でのコンテンツ発信力が高く評価され、コンテンツ審査部門でトップの成績を収めた。
■「ミクチャ配信審査」特別賞：ゆうかさん
ライブ配信アプリ「ミクチャ」での配信審査にて特別賞を受賞。配信を通じた発信力とファンとのコミュニケーションが評価された。
■「モデルプレスX投票」1位：アンナさん
モデルプレス公式X（旧Twitter）での投票にて最多得票を獲得し、1位に輝いた。
■「モデルプレスページ閲覧数」1位：ひなさん
モデルプレスの候補者プロフィールページの閲覧数で1位を獲得。多くのユーザーからの注目を集めた。
■「モデルプレスXリポスト数」1位：くるみさん
モデルプレス公式Xでのリポスト数がもっとも多く、拡散力の高さが証明された。
■「モデルプレス自己PR審査」1位：みさえさん
モデルプレスに寄せた自己PR動画・コメントが高評価を獲得し、1位に選出された。
■「東急プラザ渋谷PR審査」1位：りあんさん
東急プラザ渋谷でのPR審査にて最も高い評価を獲得し、ファイナリスト入りを果たした。
■「総合ポイント数」1位：まことさん
各審査項目の総合ポイントで1位となり、総合力の高さを示した。