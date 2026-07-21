147cm現役アイドル、抜群プロポーションのテニスウェア姿 「すっっごい」「なんでこんなに可愛いの？」とネット衝撃
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが21日までにXを更新。美スタイルが際立つ姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
先日からミニスカのテニスウェア姿を定期的に投稿しており、今回も「おはのんちゃん！して！（ハートの絵文字）」と同様のコスチューム姿での別カットを披露。ファンからは「プロポーション抜群」「すっっごい」「すっっごい」「なんでこんなに可愛いの？」などのコメントや、多数の「いいね！」を贈られている。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
先日からミニスカのテニスウェア姿を定期的に投稿しており、今回も「おはのんちゃん！して！（ハートの絵文字）」と同様のコスチューム姿での別カットを披露。ファンからは「プロポーション抜群」「すっっごい」「すっっごい」「なんでこんなに可愛いの？」などのコメントや、多数の「いいね！」を贈られている。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）