ヒロシ、愛車のバイクが「カッコよすぎ」「シブい」 ヘルメットもクール
お笑い芸人のヒロシが21日までにInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ヒロシ、愛車の数々が「カッコよすぎ」「スゴイ」「シブい」（9枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「バンドで新曲練習して、バイク乗って。高校生みたいな生活。いい感じだわ。残念な若い頃を、もっと！もっと！もっと取り戻してやる。唯一、モテると言う目標は達成できず。マッチングアプリ登録してみようかしら」とつづり、KH250を公開。ファンからは「スゴイ」「カッコよすぎ」などの声が集まった。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシ、愛車の数々が「カッコよすぎ」「スゴイ」「シブい」（9枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「バンドで新曲練習して、バイク乗って。高校生みたいな生活。いい感じだわ。残念な若い頃を、もっと！もっと！もっと取り戻してやる。唯一、モテると言う目標は達成できず。マッチングアプリ登録してみようかしら」とつづり、KH250を公開。ファンからは「スゴイ」「カッコよすぎ」などの声が集まった。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）