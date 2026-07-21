「あなたの変態ニッキー」…愛が暴走して大惨事『オブセッション』“災愛”を捉えた本編映像一挙解禁
ホラー映画『オブセッション 災愛』より、主人公のベアと恋人のニッキーによる“最愛”と“災愛”のはざまに起きる異常な一幕を捉えた本編映像2本と追加場面写真が解禁された。
【動画】『オブセッション 災愛』より本編映像「あなたの望む者になる」
新鋭監督カリー・バーカーの劇場長編デビュー作となる本作は、恐怖工房ブラムハウスが放つ、甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー。
物語の主人公は、孤独で内向的な青年ベア（マイケル・ジョンストン）。思いを寄せる女性ニッキー（インディ・ナヴァレッティ）との距離を縮めたい一心で、“願いをかなえる”という不気味なまじない「ワン・ウィッシュ・ウィロー」に手を出したことから、彼の日常は少しずつ狂い始める。純粋だったはずの恋愛感情は執着へと変貌し、“最愛”が“災愛”へと反転していく―。
北米累計興収は2億５千ドルを超え、全世界での興行収入は4億ドルを突破。2026年世界で最も稼いだホラー映画にとどまらず、21世紀に公開されたオリジナルホラー映画として、世界興収歴代1位になった。（7月17日時点|Box Office Mojo調べ）。
さらに、6月30日に発表された「2026 Astra Midseason Movie Awards」にて最優秀ホラー作品賞を受賞。あわせて、主人公ニッキー役のインディ・ナヴァレッテが最優秀主演女優賞に選ばれたほか、7月2日に発表された「VARIETY」選「2026年上半期ベストホラー」の第1位に輝いた。
一つ目の本編映像は、ニッキーがベアと一緒に参加したパーティーで暴れ散らしたあと、家に帰った二人を映すもの。相思相愛、付き合った当初は理想的だったはずのふたりの恋人生活が様変わりし、パーティー中にニッキーの“災愛”ぶりが爆発し、その結果ニッキーの顔には大きな傷が刻まれている。
このままではいけないと思ったベアが訴えかけるような声で「この状況はよくない。ニッキーは幸せ？ニッキーは僕のこと好き？」と投げかけると、潤んだかれんな瞳で「ええ」と即答。しかし次の瞬間、ニッキーの表情はみるみるうちに変化。まるで褒められるのを待つ子どものような無邪気な笑みを浮かべながら、「あなたの変態ニッキー」とうっとりつぶやく。その純真さゆえに底知れない狂気を感じさせる姿に、ベアは言葉を失う。
二つ目の映像は、切なさ漂う音楽とともに、立ちながら語り合うふたりを捉えたもの。
「これを望んでた」―ベアが心から求め、ニッキーもまた応えようとしてきたはずの愛。だが、その願いがかなったはずの今、ベアは「うまくいくわけない」と複雑な胸の内を吐露する。ふたりの関係を続けるため「お互い距離を置こう」と主張するベアの言葉にニッキーは「離れたくない」と大声で泣き始める。「ただのニッキーになって」と願うベアと、「あなたが望むものになる」と口では言いながら、自分の意思に反して感情が洪水のように溢れ出し喚き散らしてしまうニッキー。
愛する気持ちが昂り“災いのような愛”＝「災愛」の猛威にほんろうされるふたりの思いがぶつかり合い、奇妙ないさかいが繰り広げられる、衝撃的な映像となっている。
場面写真には、露出度が高いチューブトップのドレスを着たニッキーの姿が切り取られている。口角が上がり笑っているようだが、その瞳は何かをにらみつけるような強烈な眼光を放つ。邪悪さすら漂う、えたいの知れない強い意志を感じさせ、“災愛”による悲劇を予見させるような瞬間を捉えている。
映画『オブセッション 災愛』は、全国公開中。
【動画】『オブセッション 災愛』より本編映像「あなたの望む者になる」
新鋭監督カリー・バーカーの劇場長編デビュー作となる本作は、恐怖工房ブラムハウスが放つ、甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー。
物語の主人公は、孤独で内向的な青年ベア（マイケル・ジョンストン）。思いを寄せる女性ニッキー（インディ・ナヴァレッティ）との距離を縮めたい一心で、“願いをかなえる”という不気味なまじない「ワン・ウィッシュ・ウィロー」に手を出したことから、彼の日常は少しずつ狂い始める。純粋だったはずの恋愛感情は執着へと変貌し、“最愛”が“災愛”へと反転していく―。
さらに、6月30日に発表された「2026 Astra Midseason Movie Awards」にて最優秀ホラー作品賞を受賞。あわせて、主人公ニッキー役のインディ・ナヴァレッテが最優秀主演女優賞に選ばれたほか、7月2日に発表された「VARIETY」選「2026年上半期ベストホラー」の第1位に輝いた。
一つ目の本編映像は、ニッキーがベアと一緒に参加したパーティーで暴れ散らしたあと、家に帰った二人を映すもの。相思相愛、付き合った当初は理想的だったはずのふたりの恋人生活が様変わりし、パーティー中にニッキーの“災愛”ぶりが爆発し、その結果ニッキーの顔には大きな傷が刻まれている。
このままではいけないと思ったベアが訴えかけるような声で「この状況はよくない。ニッキーは幸せ？ニッキーは僕のこと好き？」と投げかけると、潤んだかれんな瞳で「ええ」と即答。しかし次の瞬間、ニッキーの表情はみるみるうちに変化。まるで褒められるのを待つ子どものような無邪気な笑みを浮かべながら、「あなたの変態ニッキー」とうっとりつぶやく。その純真さゆえに底知れない狂気を感じさせる姿に、ベアは言葉を失う。
二つ目の映像は、切なさ漂う音楽とともに、立ちながら語り合うふたりを捉えたもの。
「これを望んでた」―ベアが心から求め、ニッキーもまた応えようとしてきたはずの愛。だが、その願いがかなったはずの今、ベアは「うまくいくわけない」と複雑な胸の内を吐露する。ふたりの関係を続けるため「お互い距離を置こう」と主張するベアの言葉にニッキーは「離れたくない」と大声で泣き始める。「ただのニッキーになって」と願うベアと、「あなたが望むものになる」と口では言いながら、自分の意思に反して感情が洪水のように溢れ出し喚き散らしてしまうニッキー。
愛する気持ちが昂り“災いのような愛”＝「災愛」の猛威にほんろうされるふたりの思いがぶつかり合い、奇妙ないさかいが繰り広げられる、衝撃的な映像となっている。
場面写真には、露出度が高いチューブトップのドレスを着たニッキーの姿が切り取られている。口角が上がり笑っているようだが、その瞳は何かをにらみつけるような強烈な眼光を放つ。邪悪さすら漂う、えたいの知れない強い意志を感じさせ、“災愛”による悲劇を予見させるような瞬間を捉えている。
映画『オブセッション 災愛』は、全国公開中。