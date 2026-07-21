元NHK・中川安奈アナ、短パンにサンダル姿で実妹とプロ野球観戦 日焼けした姿に反響
フリーアナウンサーの中川安奈が21日にInstagramを更新し、実妹とプロ野球観戦に訪れた模様を公開。西日が照る中で笑顔を咲かせる笑顔のショットに反響が寄せられている。
【写真】中川安奈、美人姉妹2ショットも 日焼けした姿でプロ野球観戦！
中川は「夏を感じたくて行ってきました 妹と焼けた気がする」とつづりながら、千葉ロッテマリーンズの本拠地、千葉市のZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦を訪れた際の模様を公開している。
ノースリーブにショーパン、サンダル姿の中川がスタジアム前で写るショットのほか、球場内で球場飯を広げるショットや、実妹との2ショットも。コメント欄には「めっちゃくちゃ可愛い」「安奈さんかわいい」といった声のほか「美人姉妹ですね」といった声も寄せられている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【写真】中川安奈、美人姉妹2ショットも 日焼けした姿でプロ野球観戦！
中川は「夏を感じたくて行ってきました 妹と焼けた気がする」とつづりながら、千葉ロッテマリーンズの本拠地、千葉市のZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦を訪れた際の模様を公開している。
ノースリーブにショーパン、サンダル姿の中川がスタジアム前で写るショットのほか、球場内で球場飯を広げるショットや、実妹との2ショットも。コメント欄には「めっちゃくちゃ可愛い」「安奈さんかわいい」といった声のほか「美人姉妹ですね」といった声も寄せられている。
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）