『トイ・ストーリー５』ディズニー映画史上最速で興行収入72億を突破 入場特典第2弾も発表に
アニメ映画『トイ・ストーリー５』が公開から3週目の週末を終え、7月20日までの18日間の累計で興行収入72億5203万8240円、動員502万2815人を記録。また、全世界の興行収入は9億5753万7644ドル（1541億6356万円）を突破した。
【写真】第2弾先着入場者プレゼント『トイ・ストーリー５』キャラクターカード
本作は、おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描いてきた「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
公開から18日目での72億円突破は、ディズニー配給作品としては史上最速、そしてディズニーおよびディズニー＆ピクサーのアニメーション作品として史上最速となり、『ズートピア２』の記録を打ち破った。
3週目の週末は7月17〜19日の3日間で興行収入11億6999万7760円、動員81万8405人を突破し、週末ランキング洋画No.1 に輝いた。さらに20日も含めた4日間では、興行収入17億3233万4341円、動員124万4466人で、夏休みシーズンに突入する中で、ますますその勢いを増している。
劇場には10代〜20代を中心に、ファミリー層や30代以上の男女やカップルなど老若男女問わず幅広い客層が足を運んでいる。
この度、7月24日から第2弾先着入場者プレゼントとして、「トイ・ストーリー５」キャラクターカード（7種ランダム）が配布されることが決まった。
カードにはウッディ、バズ、ジェシー、リリーパッド、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスのいずれかのポラロイド写真風のキャラクタービジュアルが描かれており、裏面の二次元コードを読み込むと、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージ、ジェシー役の日下由美、リリーパッド役の広瀬アリス、スマーティー・パンツ役の佐野勇斗、スナッピー役の井上和、アトラス役の松井ケムリら各日本版声優の限定コメントが聞けるスペシャル仕様となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。
【写真】第2弾先着入場者プレゼント『トイ・ストーリー５』キャラクターカード
本作は、おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描いてきた「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
3週目の週末は7月17〜19日の3日間で興行収入11億6999万7760円、動員81万8405人を突破し、週末ランキング洋画No.1 に輝いた。さらに20日も含めた4日間では、興行収入17億3233万4341円、動員124万4466人で、夏休みシーズンに突入する中で、ますますその勢いを増している。
劇場には10代〜20代を中心に、ファミリー層や30代以上の男女やカップルなど老若男女問わず幅広い客層が足を運んでいる。
この度、7月24日から第2弾先着入場者プレゼントとして、「トイ・ストーリー５」キャラクターカード（7種ランダム）が配布されることが決まった。
カードにはウッディ、バズ、ジェシー、リリーパッド、スマーティー・パンツ、スナッピー、アトラスのいずれかのポラロイド写真風のキャラクタービジュアルが描かれており、裏面の二次元コードを読み込むと、ウッディ役の唐沢寿明、バズ・ライトイヤー役の所ジョージ、ジェシー役の日下由美、リリーパッド役の広瀬アリス、スマーティー・パンツ役の佐野勇斗、スナッピー役の井上和、アトラス役の松井ケムリら各日本版声優の限定コメントが聞けるスペシャル仕様となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は公開中。