映画「仮面ライダーゼッツ」今井竜太郎、“万津莫”の集大成映し出す劇中新カット4点解禁 監督も絶賛「天性で人を惹きつける魅力がある」【独占】
【モデルプレス＝2026/07/21】7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』より、主演・今井竜太郎が演じる“万津莫”の集大成を切り取った劇中新カット4点が解禁された。【独占】
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仮面ライダー生誕55周年を迎え、シリーズの記念すべき節目を飾り、いよいよクライマックスに差し掛かってきた『仮面ライダーゼッツ』。その劇場版として、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』が、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』と豪華2本立てで7月24日に全国公開となる。
そんな本シリーズにおいて、主人公・万津莫／仮面ライダーゼッツを演じてきたのが、今井だ。ドラマ『差出人は、誰ですか？』（22）で俳優デビューを果たし、『GTOリバイバル』（24）などの話題作にも出演。他にも『FINEBOYS』での専属モデル活動や、ABEMAの人気リアリティー番組『花束とオオカミちゃんには騙されない』（23）でも大きな反響を呼ぶなど、若くして着実なキャリアを積み重ねている。
今井が演じる万津莫／仮面ライダーゼッツは、冴えない日常を送る（自称）好青年でありながらも、夢の中では極秘防衛機関のエージェントという2つの顔をもつキャラクターだが、そんな今井について、「オーディションでみせてくれた、『天性で人を惹きつける魅力』と撮影に対する真摯な姿勢は、1年間揺らぐことはなかった」と力強く振り返るのは、本作でメガホンを取った上堀内佳寿也監督。TVシリーズのオーディション時に今井本人が、少し恥ずかしそうにしながらも、まっすぐな視線で、「ゼッツをやれるのは僕しかいません！！」と力強く宣言してくれたその一言が、莫役への決め手となったようで、「天性で人を惹きつける魅力があるなと。『彼ならやれる』、『視聴者の皆さんにも愛してもらえる』と、そこで思えたんです」と称賛の言葉を送っている。
約1年間にわたる『仮面ライダーゼッツ』シリーズの集大成として公開される本作だが、この度、劇中のテロの実行犯としての顔から、コードゼロイダーに跨り強敵・仮面ライダー夢現【曽野舜太（M!LK）】との決戦へと向かう様子や、戦いへの覚悟を滲ませる変身シーンなど、莫としての幅広い表情の数々を鮮明に捉えた新カット4点が一挙解禁。莫らしさに溢れるものから、これまでのイメージとは一線を画すものまで、様々な表情が映し出されているが、それはテレビシリーズから映画の撮影までを通して、時に高いハードルに直面しようとも、現場に向かう真摯な姿勢を変えず、絶えず努力を重ねてきたからこそ、今井に“莫”が身につき表現できたもの。
上堀内監督も「莫という役に期待も不安も全部抱えて、1日1日現場に立っていたんだと思います」と振り返り、「1年間緊張感を保ってやり切った人はなかなか見たことがないです。改めて、人としても素晴らしいですし、そういう今井竜太郎が大好きなんです」と愛情も滲ませながら、人間性と芝居への姿勢を称えている。
莫として生きた1年間の積み重ねが、今井の莫としての表情に変化をもたらし、さまざまな表情が自然と映し出されていく本作。劇中のあるシーンでは笑顔を見せる莫が印象的に描かれているようで、監督は「あの笑顔を見るだけでも映画館に来る価値があると思います。1年間、万津莫として必死に努力し、生き続けてきたからこそ撮れたものですし、今井半分、莫半分くらいになっていたからこそ、あの表情が出せたんだと確信しています」と振り返っており、今井が時間をかけて役と向き合ってきたからこそ生まれた特別な表情も必見だ。
『仮面ライダー』シリーズの主演という大役として、約1年間、走り続けてきた今井。その歩みを最も近くで見守ってきた上堀内監督の言葉からは、俳優としてだけでなく、1人の人間として寄せる深い信頼と愛情が伝わってくる。今回解禁された新カットには、そんな1年間の積み重ねが生んだ“莫”の表情が収められている。監督が「あの笑顔を見るだけでも映画館に来る価値がある」と語るその瞬間をはじめ、今井だからこそたどり着いた万津莫の集大成を、劇場で見届け
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身し、悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。ノクスはCODEのシステムを崩壊させ、ゼッツはカタストロフゴアナイトメアを撃破するも…。TV シリーズでは毎話波乱の展開を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏に初登場する。（modelpress編集部）
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◆今井竜太郎“仮面ライダー”として駆け抜けた1年
仮面ライダー生誕55周年を迎え、シリーズの記念すべき節目を飾り、いよいよクライマックスに差し掛かってきた『仮面ライダーゼッツ』。その劇場版として、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』が、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』と豪華2本立てで7月24日に全国公開となる。
今井が演じる万津莫／仮面ライダーゼッツは、冴えない日常を送る（自称）好青年でありながらも、夢の中では極秘防衛機関のエージェントという2つの顔をもつキャラクターだが、そんな今井について、「オーディションでみせてくれた、『天性で人を惹きつける魅力』と撮影に対する真摯な姿勢は、1年間揺らぐことはなかった」と力強く振り返るのは、本作でメガホンを取った上堀内佳寿也監督。TVシリーズのオーディション時に今井本人が、少し恥ずかしそうにしながらも、まっすぐな視線で、「ゼッツをやれるのは僕しかいません！！」と力強く宣言してくれたその一言が、莫役への決め手となったようで、「天性で人を惹きつける魅力があるなと。『彼ならやれる』、『視聴者の皆さんにも愛してもらえる』と、そこで思えたんです」と称賛の言葉を送っている。
◆万津莫（今井竜太郎）劇中新カット4点解禁
約1年間にわたる『仮面ライダーゼッツ』シリーズの集大成として公開される本作だが、この度、劇中のテロの実行犯としての顔から、コードゼロイダーに跨り強敵・仮面ライダー夢現【曽野舜太（M!LK）】との決戦へと向かう様子や、戦いへの覚悟を滲ませる変身シーンなど、莫としての幅広い表情の数々を鮮明に捉えた新カット4点が一挙解禁。莫らしさに溢れるものから、これまでのイメージとは一線を画すものまで、様々な表情が映し出されているが、それはテレビシリーズから映画の撮影までを通して、時に高いハードルに直面しようとも、現場に向かう真摯な姿勢を変えず、絶えず努力を重ねてきたからこそ、今井に“莫”が身につき表現できたもの。
上堀内監督も「莫という役に期待も不安も全部抱えて、1日1日現場に立っていたんだと思います」と振り返り、「1年間緊張感を保ってやり切った人はなかなか見たことがないです。改めて、人としても素晴らしいですし、そういう今井竜太郎が大好きなんです」と愛情も滲ませながら、人間性と芝居への姿勢を称えている。
莫として生きた1年間の積み重ねが、今井の莫としての表情に変化をもたらし、さまざまな表情が自然と映し出されていく本作。劇中のあるシーンでは笑顔を見せる莫が印象的に描かれているようで、監督は「あの笑顔を見るだけでも映画館に来る価値があると思います。1年間、万津莫として必死に努力し、生き続けてきたからこそ撮れたものですし、今井半分、莫半分くらいになっていたからこそ、あの表情が出せたんだと確信しています」と振り返っており、今井が時間をかけて役と向き合ってきたからこそ生まれた特別な表情も必見だ。
『仮面ライダー』シリーズの主演という大役として、約1年間、走り続けてきた今井。その歩みを最も近くで見守ってきた上堀内監督の言葉からは、俳優としてだけでなく、1人の人間として寄せる深い信頼と愛情が伝わってくる。今回解禁された新カットには、そんな1年間の積み重ねが生んだ“莫”の表情が収められている。監督が「あの笑顔を見るだけでも映画館に来る価値がある」と語るその瞬間をはじめ、今井だからこそたどり着いた万津莫の集大成を、劇場で見届け
◆「仮面ライダーゼッツ」
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身し、悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。ノクスはCODEのシステムを崩壊させ、ゼッツはカタストロフゴアナイトメアを撃破するも…。TV シリーズでは毎話波乱の展開を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏に初登場する。（modelpress編集部）
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