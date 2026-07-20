ロバート・パティンソンが悪役を好む理由「人の期待値を下げるのが好き」
今年公開を控える注目の超大作2作品、クリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』と、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『デューン 砂の惑星PART3』でヴィランを演じるロバート・パティンソンが、悪役を演じる醍醐味を語った。
【写真】アン・ハサウェイはふっくらお腹を包むロングドレス 『オデュッセイア』プレミア＜フォトギャラリー＞
現地時間7月6日に英ロンドンで行われた『オデュッセイア』のワールドプレミアで、Peopleのインタビューを受けたロバートは、自分の悪い側面を掘り下げるのは好きかと尋ねられ、「その通り。人の期待値を下げるのが好きなんだ。一番好きなことだし、いつでもそれを狙ってる。過小評価させておいて、期待以上の姿を見せる。これが僕のモットーだよ」とユーモアたっぷりに語った。
9月11日に日本公開される『オデュッセイア』は、巨匠クリストファー・ノーランが監督と脚本を務め、ホメロスの原点ともいえる叙事詩『オデュッセイア』を、最新のIMAX技術を用いて映像化。トロイア戦争後に勝利したイタケの王オデュッセウスが、荒れ狂う海や怪物たち、そして神々の介入という数々の試練に立ち向かい、愛する家族が待つ故郷への帰還を目指す延べ10年に渡る壮大な冒険物語を描く。
ロバートは本作で、イタケ王の座を手にするためにオデュッセウスの妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）に結婚を迫るアンティノオスを演じるが、このキャラクターについて、「彼が本当の悪人だとは思わない」とコメント。「これはラブストーリーなんだ。ペネロペはただ、アンティノオスが年を取るのを待っているだけだ」と語った。
なお、ロバートが『デューン 砂の惑星PART3』で演じるのは、ティモシー・シャラメが演じる主人公ポール・アトレイデスに敵対するトレイラックスのサイテール。変身能力を持ち、視覚的にポールを翻弄し追い詰める役どころとみられる。
『オデュッセイア』は9月11日より日本公開。『デューン 砂の惑星PART3』は、12月18日に日米同時公開される。
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現地時間7月6日に英ロンドンで行われた『オデュッセイア』のワールドプレミアで、Peopleのインタビューを受けたロバートは、自分の悪い側面を掘り下げるのは好きかと尋ねられ、「その通り。人の期待値を下げるのが好きなんだ。一番好きなことだし、いつでもそれを狙ってる。過小評価させておいて、期待以上の姿を見せる。これが僕のモットーだよ」とユーモアたっぷりに語った。
ロバートは本作で、イタケ王の座を手にするためにオデュッセウスの妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）に結婚を迫るアンティノオスを演じるが、このキャラクターについて、「彼が本当の悪人だとは思わない」とコメント。「これはラブストーリーなんだ。ペネロペはただ、アンティノオスが年を取るのを待っているだけだ」と語った。
なお、ロバートが『デューン 砂の惑星PART3』で演じるのは、ティモシー・シャラメが演じる主人公ポール・アトレイデスに敵対するトレイラックスのサイテール。変身能力を持ち、視覚的にポールを翻弄し追い詰める役どころとみられる。
『オデュッセイア』は9月11日より日本公開。『デューン 砂の惑星PART3』は、12月18日に日米同時公開される。