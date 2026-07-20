「ロドリに授与するのは事実上の侮辱」スペインに敗れて準優勝も…アルゼンチンメディアは“メッシのバロンドール受賞”を主張！「サッカーはパスではなくゴールで勝つもの」【W杯決勝】
アルゼンチン代表は現地７月19日、北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表とニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦した。
勝てばW杯連覇となる一戦で、アルゼンチンは序盤から相手にボールを握られて劣勢の展開となるも、堅い守備でゴールを許さない。しかし90＋３分にエンソ・フェルナンデスが２枚目のイエローカードを受けて退場し、数的不利になると、延長に突入した106分にフェラン・トーレスにゴールを許して失点。このまま０−１で敗れた。
チームは決定機をほぼ作れずに“完敗”。今大会８ゴールをマークしている絶対的エースのリオネル・メッシも精彩を欠いて、これまで披露してきた好パフォーマンスを見せられなかった。
それでもアルゼンチンメディア『TyC Sports』は「スペインがより優れたチームだったからこそ敗れたが、この旅の息を呑むような喜びは誰にも奪えない」と伝える。また、2026年のバロンドールはメッシが受賞すべきであると主張している。
「（北中米W杯MVPの）ロドリにバロンドールを授与することは、事実上の侮辱であり、無神経だ。それはあのスペイン人が悪い選手だからではなく、メッシこそがアルゼンチン代表と今ワールドカップの『心』であり『魂』だったからだ。39歳にして、彼はその輝きと涙でピッチを彩り、ゴールを量産した。
『勝者』が受賞の基準なら、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長たちにサッカーはパスではなくゴールで勝つものだと教える必要がある。ロドリはこのワールドカップでゴールを一つも決められなかっただけでなく、20億回パスを成功させながら、アシストすらなかった」
メッシは過去８度、バロンドールを受賞している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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勝てばW杯連覇となる一戦で、アルゼンチンは序盤から相手にボールを握られて劣勢の展開となるも、堅い守備でゴールを許さない。しかし90＋３分にエンソ・フェルナンデスが２枚目のイエローカードを受けて退場し、数的不利になると、延長に突入した106分にフェラン・トーレスにゴールを許して失点。このまま０−１で敗れた。
それでもアルゼンチンメディア『TyC Sports』は「スペインがより優れたチームだったからこそ敗れたが、この旅の息を呑むような喜びは誰にも奪えない」と伝える。また、2026年のバロンドールはメッシが受賞すべきであると主張している。
「（北中米W杯MVPの）ロドリにバロンドールを授与することは、事実上の侮辱であり、無神経だ。それはあのスペイン人が悪い選手だからではなく、メッシこそがアルゼンチン代表と今ワールドカップの『心』であり『魂』だったからだ。39歳にして、彼はその輝きと涙でピッチを彩り、ゴールを量産した。
『勝者』が受賞の基準なら、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長たちにサッカーはパスではなくゴールで勝つものだと教える必要がある。ロドリはこのワールドカップでゴールを一つも決められなかっただけでなく、20億回パスを成功させながら、アシストすらなかった」
メッシは過去８度、バロンドールを受賞している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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