「あの店は今どうしている？」味噌ラーメンチェーンの先駆者「どさん子」衰退から復活にいたるまで

【前編記事】『味噌ラーメンチェーン「どさん子」が“ちゃん系ラーメン”に殴り込み…？実は「昔は町中華だった」意外な過去が』よりつづく。

味噌ラーメンチェーン“混沌の時代”を経て

ペリカンがロゴになっているラーメンチェーン「どさん子」をご存じだろうか。同店は1970年代から急激に店舗を増やし、全国展開した味噌ラーメンのフランチャイズチェーンだ。

全国的に札幌味噌ラーメンを根付かせた功労者、ご当地ラーメンブームの先駆的存在として知られているが、80年代から90年代にかけて、とんこつラーメンがブームとなった辺りから急激に店舗数を減らし、2000年以降は街でほとんど見かけない存在となった。

あんなによく目にしたどさん子に、いったい何があったのだろうか。そして今、どうしているのだろうか。大衆食・町歩きライターの刈部山本氏がその歴史を紐解く。

1977年には1000店舗を超えるまでに急成長したどさん子。店舗は次々にオープンし、全国に広まっていく。だが、好事魔多し。あまりの人気ぶりに、チェーンの中に独自に別チェーンを展開するものや、店名を真似たいわばパクリ店が登場したのだ。

それらには味のクオリティを下げたものも多く、本家どさん子と勘違いした客が、本部にクレームを入れることもしばしば。後に裁判沙汰になるほど、味噌ラーメンチェーンの混沌とした時代が訪れる。

また、とんこつなどこってりラーメンがブームとなり、ファミリー向けの味噌ラーメンチェーンという形式が飽きられても行った。

完全に消滅したわけではなく…

さらにコンビニが全国に広まると、これまで駐車スペースがあることで集客していた地方のロードサイド店が、次々にコンビニにドライバー客を奪われていった。

どさん子以外のいわゆるドライブインも、食事をするのには便利だが、ちょっとした休憩やドリンク程度の買い物をするには便が悪い。その点コンビニはタバコやジュース1つから、食事まで賄えるので、需要が完全に移ってしまったのだ。

このような向かい風を受け、1つ、また1つと、どさん子は街から姿を消していったのであった。とはいっても、全てのどさん子店舗が消滅したわけではない。本部が展開する「リブランド店」というものが存在する。

現在経営は、KOZOホールディングス傘下で、多くの飲食店を手掛ける株式会社アスラポートの中のどさん子事業部となっており、そこで現代の食事情に適った新たなラーメンを、福岡発祥で世界に店舗展開するとんこつラーメンチェーン「博多一風堂」を運営する株式会社力の源ホールディングスと提携して、作り上げた。

それが、国産小麦100％の道産麺、北海道「岩田醸造製」の赤味噌“紅一点”をベースにした味噌ダレを用いた赤練の他、金練・白練といった様々な味噌ダレのバリエーションを持つ“練（ねり）”シリーズだ。

生まれ変わった「どさん子」の味は

味噌ラーメンだけのバリエーションをメインに展開する、どさん子リブランド進化版という店舗があり、東京駅の八重洲地下街に存在した。現在は大手町ビル地下2階にあり、近隣のサラリーマンでピーク時は行列ができるほどになっている。

その味は、北海道の本格派味噌ラーメンが東京でも食べられるようになった時代に合わせて、スープがドロっとして濃度が高く、麺も太くて小麦粉の存在感があり、味噌の複雑なスパイシーさを際立たせた、現役世代も満足が得られる一杯に仕上がっている。

これら以外にも、往時のどさん子の味を継承した元祖どさん子味噌ラーメンや、半チャーハン、餃子、アルコールまで用意されている。

さっと腹を満たすことも、つまみとともに一杯飲んでラーメンで〆ることもできる。かつてのどさん子の味噌ラーメンが持っていたセンセーショナルな面に、その後の地域密着な町中華的側面を兼ね備えた店舗として楽しめるようになっている。

これまでのどさん子、そしてこれからのどさん子ともに、今後に目が離せない。

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