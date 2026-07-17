バングラデシュのコックスバザールにあるロヒンギャ難民キャンプの航空写真/Ziaul Haque/NurPhoto/AP via CNN Newsource

（CNN）ミャンマー沖で、迫害を逃れたロヒンギャの人々を乗せたボート2隻がしけに遭って消息が途絶え、500人以上が行方不明になっている。

国際移住機関（IOM）と国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の16日の発表によると、2隻は6月下旬にミャンマー西部のラカイン州を出発した。乗船者のほとんどはロヒンギャだった。

1隻は250人を乗せて出航後間もなく連絡が途絶え、約280人が乗ったもう1隻は7月8日にエーヤワディ沖で転覆したと思われる。

ロヒンギャはラカイン州に住みながら国籍を持たないイスラム教の少数民族で、何十年にもわたって続く国家による迫害や暴力については、米国がジェノサイド（集団殺害）に分類している。

国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチによると、100万人以上が国境を越えて隣国バングラデシュのコックスバザールに避難しているが、大多数は過密状態で劣悪なキャンプ暮らしを強いられている。一方、ラカイン州にはまだ約63万人が住み続けている。

ミャンマーでは2021年に軍が実権を握って以来、5年以上も内戦が続き、紛争監視団体ACLEDによると、少なくとも10万人が死亡した。ラカイン州では反政府武装勢力と軍事政権の衝突が激化し、情勢が一層悪化している。

暴力から逃れるために、危険を冒して老朽化した船に乗船する難民も多い。

今回遭難したと思われる乗船者の中には、コックスバザールの難民キャンプからラカイン州を目指そうとした人もいたと伝えられている。

コックスバザールでは先週、豪雨による土砂崩れや洪水が発生し、避難所が倒壊するなどして子どもを含む10人以上が死亡した。