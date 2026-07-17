『M.I.S.S.I.O.N.』ACEes深田竜生が主演・道枝駿佑演じる刑事の後輩役で出演 特報解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演する『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』（Prime Video）の配信日が、9月14日に決定。新キャストとして、白本彩奈、杏花、深田竜生（ACEes）、山崎紘菜、峯村リエ、高嶋政宏の出演が発表されたほか、本編初出しとなる特報映像、キービジュアルが解禁された。
【動画】女性にふんした奏多（道枝駿佑）の姿も！ 『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』特報
本作は、“潜入捜査”と“青春やり直し”が同時進行する、前代未聞のサスペンスコメディ。道枝が「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに体当たりで挑む。
警視庁捜査三課のエリート刑事・松見奏多（道枝）に下された極秘任務は、続発するドローン爆弾事件の犯人が潜むとされる、9割以上が女子学生の「椿野芸術大学」への潜入捜査だった。
そこで奏多が出会うのは、ミュージカル部のエースで、公演の主役を務める桐原春菜（久保史緒里）、奏多の正体に気づきながらも協力者となる小熊莉子（渋谷凪咲）、そして奏多にミュージカル公演の役を奪われ敵意を燃やす友田美鈴（石井杏奈）。
個性豊かな女子大生たちと過ごすうち、奏多はいつしか捜査そっちのけでミュージカルの稽古に熱を入れていく。しかしミュージカル公演当日、事態は急変―。奏多は爆弾犯の正体を暴くことができるのか？
奏多を椿野芸術大学に送り込む張本人である警視庁公安部長・土井垣一郎役を演じるのは、高嶋政宏。作中の核心を握るキーパーソンとして、その圧倒的な存在感を発揮する。
そんな土井垣の右腕、警視庁公安部所属の警察官・海野和香（うみの・のどか）役を演じるのは、山崎紘菜。土井垣部長の右腕として奏多の潜入捜査を支え、作戦の要を担う。
第二の潜入捜査官として「椿野芸術大学」に潜入する警察官・能代瑞樹役を演じるのは、ACEesの深田竜生。深田が、奏多に遅れて潜入する後輩捜査官を、等身大の魅力で演じる。
本作において奏多の“難敵”ともなりうる、椿野芸術大学学生寮のの寮長・鬼久保絹江役を演じるのは、峯村リエ。寮内に潜入した奏多の行く手に立ちはだかる存在として、圧倒的な存在感が光る。
椿野芸術大学の美術科に通い、ミュージカル部では舞台装置を担当する笘篠さやか役に、白本彩奈。芸大ならではの個性豊かなキャンパスで、研究熱心で機械系の知識が豊富な舞台装置担当として、奏多と交わる役どころを演じる。
椿野芸術大学の舞台芸術科に通い、ミュージカル部で演出を担当する・志村萌絵役を担うのは、杏花。ミュージカルシーンを裏から支える演出家役として作品に彩りを加える。
今回解禁となる特報映像は、本作のジャンルミックスな世界観を予感させる映像だ。幕を開けるのは、事件の発端となる衝撃の爆発シーン。緊張感あふれる冒頭から一転、画面に現れるのは女性に扮した奏多の姿―初お披露目となるショットに期待が高まる。
さらにミュージカル部の稽古シーンでは、歌とダンスに翻弄されながら必死についていく奏多の姿も映し出され、“潜入捜査”と“青春”が同時進行する本作の空気感を感じさせる。
キービジュアルは、クールな表情を湛えた奏多を中央に大きく配し、左側には華やかな女子大生キャストたちが、右側には警察チームが陣取るという、本作の“二つの世界”が一枚に収まった構図。虹色のカラフルな背景とあわせ、“青春やり直し”潜入サスペンスコメディらしい、にぎやかで鮮烈な仕上がりとなっている。
『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、Prime Videoにて9月14日より独占配信。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】女性にふんした奏多（道枝駿佑）の姿も！ 『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』特報
本作は、“潜入捜査”と“青春やり直し”が同時進行する、前代未聞のサスペンスコメディ。道枝が「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに体当たりで挑む。
そこで奏多が出会うのは、ミュージカル部のエースで、公演の主役を務める桐原春菜（久保史緒里）、奏多の正体に気づきながらも協力者となる小熊莉子（渋谷凪咲）、そして奏多にミュージカル公演の役を奪われ敵意を燃やす友田美鈴（石井杏奈）。
個性豊かな女子大生たちと過ごすうち、奏多はいつしか捜査そっちのけでミュージカルの稽古に熱を入れていく。しかしミュージカル公演当日、事態は急変―。奏多は爆弾犯の正体を暴くことができるのか？
奏多を椿野芸術大学に送り込む張本人である警視庁公安部長・土井垣一郎役を演じるのは、高嶋政宏。作中の核心を握るキーパーソンとして、その圧倒的な存在感を発揮する。
そんな土井垣の右腕、警視庁公安部所属の警察官・海野和香（うみの・のどか）役を演じるのは、山崎紘菜。土井垣部長の右腕として奏多の潜入捜査を支え、作戦の要を担う。
第二の潜入捜査官として「椿野芸術大学」に潜入する警察官・能代瑞樹役を演じるのは、ACEesの深田竜生。深田が、奏多に遅れて潜入する後輩捜査官を、等身大の魅力で演じる。
本作において奏多の“難敵”ともなりうる、椿野芸術大学学生寮のの寮長・鬼久保絹江役を演じるのは、峯村リエ。寮内に潜入した奏多の行く手に立ちはだかる存在として、圧倒的な存在感が光る。
椿野芸術大学の美術科に通い、ミュージカル部では舞台装置を担当する笘篠さやか役に、白本彩奈。芸大ならではの個性豊かなキャンパスで、研究熱心で機械系の知識が豊富な舞台装置担当として、奏多と交わる役どころを演じる。
椿野芸術大学の舞台芸術科に通い、ミュージカル部で演出を担当する・志村萌絵役を担うのは、杏花。ミュージカルシーンを裏から支える演出家役として作品に彩りを加える。
今回解禁となる特報映像は、本作のジャンルミックスな世界観を予感させる映像だ。幕を開けるのは、事件の発端となる衝撃の爆発シーン。緊張感あふれる冒頭から一転、画面に現れるのは女性に扮した奏多の姿―初お披露目となるショットに期待が高まる。
さらにミュージカル部の稽古シーンでは、歌とダンスに翻弄されながら必死についていく奏多の姿も映し出され、“潜入捜査”と“青春”が同時進行する本作の空気感を感じさせる。
キービジュアルは、クールな表情を湛えた奏多を中央に大きく配し、左側には華やかな女子大生キャストたちが、右側には警察チームが陣取るという、本作の“二つの世界”が一枚に収まった構図。虹色のカラフルな背景とあわせ、“青春やり直し”潜入サスペンスコメディらしい、にぎやかで鮮烈な仕上がりとなっている。
『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、Prime Videoにて9月14日より独占配信。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記