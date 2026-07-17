今夜放送『さんまのまんま』スピードスケート・高木菜那＆美帆姉妹が初登場 妹・美帆「トークスピードについていこうと必死でした（笑）」
今夜7月17日21時より『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』（カンテレ・フジテレビ系）を放送。放送を目前に、2018年平昌五輪で“姉妹同時金メダル”を獲得し、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では“選手”と“解説者”という関係性でのインタビューが話題になった、スピードスケート界のスター・高木菜那＆美帆姉妹からコメントが到着した。
【写真】妹・高木美帆が現役引退までの葛藤を振り返る一方、姉・菜那は天然さく裂？ 収録の様子
『さんまのまんま』には姉妹ともに初出演となり、今年3月に現役引退を発表した妹・美帆は、さんまと初対面を果たす。首から下げたいくつものメダルに「すごい！これは重たいなぁ」とさんまは目を見張り、「（現役）まだいけるやろ！」と期待するも、二人は「考えられないです」とコメント。
日本女子最多となる10個の五輪メダルを獲得し、国民栄誉賞の授与を検討されている美帆の「（メダルは）“これだけ獲れれば満足”という感じではない」という心境や、妹の偉業に対する姉・菜那の「最初は“悔しい”が強かった」といった葛藤など、競技生活を本音で振り返る。
また、二人が現役時代に取り組んでいたトレーニングを体験することになったさんまは、初の挑戦に「怖いなぁ」とビクビク…慣れない動きも影響し、まさかの展開に。さらに、菜那からさんまに「教えてもらいたいことがある」と相談が。その思いがけない内容に、さんまは「君は何になろうとしてるの？」と呆（あき）れ、あまりの天然っぷりに「妹さんはしっかりしてはるな」とチクリ。しかし、菜那は怯（ひる）む様子もなく「これが高木姉妹なんです！」と胸を張り、さんまの笑いを誘う。
収録を終え、菜那は「台本のない番組で、さんまさんとじっくりお話しするのは初めてだったので、どんな感じになるのかドキドキしていました。さんまさんに笑ってもらえるように頑張りましたが、笑ってもらえていましたか？」と聞くと、美帆は「意図していなかったと思うけど、だいぶ笑ってもらっていましたよ（笑）」と回答。
続けて、「私は、さんまさんのトークスピードに振り落とされないようについていこうと必死だったので、何を話したかあまり覚えていません（笑）。さんまさんとは初めてお会いしましたが、“何回か会ってるよね？”と言われて、とても焦りました（笑）」と明かし「さんまさんは、テレビで見るそのままの方でした。あっという間に時間が過ぎて、話し足りなかったという気持ちさえあります」と振り返った。
美帆は、現役引退後、初めて迎える夏。やりたいことを聞くと、「暑いところが得意ではないので、自然の中で川遊びとか、涼しいところに行きたいです」と話し、菜那は「高木家は、毎週末バーベキューや流しそうめんをする家庭だったので、さんまさんと一緒に、バーベキュー、流しそうめん、スイカ割り、花火…全部したいです！」と元気いっぱいに語った。
最後に、当番組の見どころについて、菜那は「最近、少しずつバレはじめてはいますが、さんまさんに“おバカ認定”されてうれしかったです！（笑） 高木姉妹の性格の違いをさんまさんが引き出してくれたので、おもしろくなっていると思います！」と自信を見せ、美帆は「私が現役を引退してから初めてやったスライドボード（トレーニング）を見ていただきたいです。トークに自信はありませんが、動きはいいと思います（笑）！」と笑わせた。
さらに、見取り図が、大阪時代から交流の深い『R‐1グランプリ2026』王者・今井らいぱちと共に登場。『さんまのまんま』初出演のらいぱちは、優勝トロフィーを抱えてうれしそうに登場するが、開始早々トロフィーをいじりまくるさんまに大焦り。盛山晋太郎（見取り図）は、さんまが主催した宴会のエピソードを披露し、「テレビより100倍元気」というさんまのプライベートを暴露する。
一方、今年5月にフリーアナウンサーとの結婚を電撃発表したリリー（見取り図）が、さんまに衝撃の“お土産”を渡すと、「お前ヤバすぎるやろ！」と相方から鋭いツッコミが飛ぶ。さらにらいぱちは、実家がうなぎ店を営んでいることから、特製うなぎチャーハンをさんまに振る舞うことに。しかし、さんまが気に入った“あるネタ”を調理中にたびたび振られ、まったく料理が進まない事態に。
ほかにも、新・水10ドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）主演・仲里依紗、直木賞作家の朝井リョウ＆西加奈子、28年ぶりに連続ドラマで復活する『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）から主演の反町隆史と生見愛瑠など、豪華ゲストが登場する。
『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月17日21時放送。
※高木菜那＆美帆の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】妹・高木美帆が現役引退までの葛藤を振り返る一方、姉・菜那は天然さく裂？ 収録の様子
『さんまのまんま』には姉妹ともに初出演となり、今年3月に現役引退を発表した妹・美帆は、さんまと初対面を果たす。首から下げたいくつものメダルに「すごい！これは重たいなぁ」とさんまは目を見張り、「（現役）まだいけるやろ！」と期待するも、二人は「考えられないです」とコメント。
また、二人が現役時代に取り組んでいたトレーニングを体験することになったさんまは、初の挑戦に「怖いなぁ」とビクビク…慣れない動きも影響し、まさかの展開に。さらに、菜那からさんまに「教えてもらいたいことがある」と相談が。その思いがけない内容に、さんまは「君は何になろうとしてるの？」と呆（あき）れ、あまりの天然っぷりに「妹さんはしっかりしてはるな」とチクリ。しかし、菜那は怯（ひる）む様子もなく「これが高木姉妹なんです！」と胸を張り、さんまの笑いを誘う。
収録を終え、菜那は「台本のない番組で、さんまさんとじっくりお話しするのは初めてだったので、どんな感じになるのかドキドキしていました。さんまさんに笑ってもらえるように頑張りましたが、笑ってもらえていましたか？」と聞くと、美帆は「意図していなかったと思うけど、だいぶ笑ってもらっていましたよ（笑）」と回答。
続けて、「私は、さんまさんのトークスピードに振り落とされないようについていこうと必死だったので、何を話したかあまり覚えていません（笑）。さんまさんとは初めてお会いしましたが、“何回か会ってるよね？”と言われて、とても焦りました（笑）」と明かし「さんまさんは、テレビで見るそのままの方でした。あっという間に時間が過ぎて、話し足りなかったという気持ちさえあります」と振り返った。
美帆は、現役引退後、初めて迎える夏。やりたいことを聞くと、「暑いところが得意ではないので、自然の中で川遊びとか、涼しいところに行きたいです」と話し、菜那は「高木家は、毎週末バーベキューや流しそうめんをする家庭だったので、さんまさんと一緒に、バーベキュー、流しそうめん、スイカ割り、花火…全部したいです！」と元気いっぱいに語った。
最後に、当番組の見どころについて、菜那は「最近、少しずつバレはじめてはいますが、さんまさんに“おバカ認定”されてうれしかったです！（笑） 高木姉妹の性格の違いをさんまさんが引き出してくれたので、おもしろくなっていると思います！」と自信を見せ、美帆は「私が現役を引退してから初めてやったスライドボード（トレーニング）を見ていただきたいです。トークに自信はありませんが、動きはいいと思います（笑）！」と笑わせた。
さらに、見取り図が、大阪時代から交流の深い『R‐1グランプリ2026』王者・今井らいぱちと共に登場。『さんまのまんま』初出演のらいぱちは、優勝トロフィーを抱えてうれしそうに登場するが、開始早々トロフィーをいじりまくるさんまに大焦り。盛山晋太郎（見取り図）は、さんまが主催した宴会のエピソードを披露し、「テレビより100倍元気」というさんまのプライベートを暴露する。
一方、今年5月にフリーアナウンサーとの結婚を電撃発表したリリー（見取り図）が、さんまに衝撃の“お土産”を渡すと、「お前ヤバすぎるやろ！」と相方から鋭いツッコミが飛ぶ。さらにらいぱちは、実家がうなぎ店を営んでいることから、特製うなぎチャーハンをさんまに振る舞うことに。しかし、さんまが気に入った“あるネタ”を調理中にたびたび振られ、まったく料理が進まない事態に。
ほかにも、新・水10ドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）主演・仲里依紗、直木賞作家の朝井リョウ＆西加奈子、28年ぶりに連続ドラマで復活する『GTO』（カンテレ・フジテレビ系）から主演の反町隆史と生見愛瑠など、豪華ゲストが登場する。
『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月17日21時放送。
※高木菜那＆美帆の「高」は「はしごだか」が正式表記