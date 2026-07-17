矢部太郎が認知症患者と家族の日常描く『マンガ ぼけ日和』実写映画化！ 描き下ろしイラスト到着
累計15.5万部突破した矢部太郎によるコミックエッセイ『マンガ ぼけ日和』（かんき出版）が、映画『ぼけ日和」として実写映画化され、東映配給にて公開されることが決定。本作のモデルとなる夫婦をモチーフにした矢部による描き下ろしイラストが到着した。
【写真】矢部太郎『マンガ ぼけ日和』、長谷川嘉哉『ボケ日和 わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？』書影
漫画『大家さんと僕』で温かな感動を届けた矢部太郎が届ける『マンガ ぼけ日和』は、認知症患者とその家族の日常を、矢部ならではのやさしいタッチで描いたコミックエッセイ。
2023年の刊行以来、重く深刻になりがちな認知症というテーマを、温かなまなざしとユーモアを交えて描き、多くの読者から「心が軽くなった」「思わずほっこりしてしまう」「もっと早く知っていたら、心の準備ができたかもしれない」といった共感の声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
また、本作の原案は、認知症専門医として25年以上にわたり患者やその家族と向き合ってきた長谷川嘉哉によるベストセラーエッセイ『ボケ日和 わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？』（かんき出版）。どちらも、さまざまな家族が抱える悩みや、思わずくすっと笑えるエピソードが綴られている。なお、本書のイラストも矢部太郎が担当している。
【写真】矢部太郎『マンガ ぼけ日和』、長谷川嘉哉『ボケ日和 わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？』書影
漫画『大家さんと僕』で温かな感動を届けた矢部太郎が届ける『マンガ ぼけ日和』は、認知症患者とその家族の日常を、矢部ならではのやさしいタッチで描いたコミックエッセイ。
また、本作の原案は、認知症専門医として25年以上にわたり患者やその家族と向き合ってきた長谷川嘉哉によるベストセラーエッセイ『ボケ日和 わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？』（かんき出版）。どちらも、さまざまな家族が抱える悩みや、思わずくすっと笑えるエピソードが綴られている。なお、本書のイラストも矢部太郎が担当している。