『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』福原遥、出口夏希ら7人切り取るキャラビジュ解禁
映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』より、主人公の百合（福原遥）や千代（出口夏希）ら7名のキャラクタービジュアル4点が解禁された。
【動画】美しいロケーションを舞台に描かれる完結編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』予告
本作は、2023年12月には実写映画として劇場公開され、観客動員350万人、興行収入45億円を記録した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。
主演の福原遥をはじめ、前作より出口夏希、伊藤健太郎らが再集結。さらに、新たな物語を紡ぐ細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、そして、倍賞千恵子らのキャストを迎えている。メガホンをとるのは新城毅彦。
今回解禁された4枚のビジュアルには、百合や千代らそれぞれが抱える切実な胸の内を表した印象的なコピーが添えられている。
1945年の日本にタイムスリップし、特攻隊員の彰（水上恒司）と出会い恋に落ちた女子高生の百合（福原遥）は、空に消えた彰と別れ、現代に戻った。
その7年後、彰の夢でもあった教師になった百合は、忙しい毎日を送りながらも、彰のことを忘れたことはなかった。ビジュアルに添えられた「もう会えないあなたと もう一度、いまを生きたい。」という百合の願い。今もなお、彰の存在をすぐ側に感じながら生きる百合にとって、その消えない思いこそが、彼女が今日を生きるための確かな糧となっていることが伝わってくる。
そして、そんな百合が勤める高校へとやってきた、彰の面影を持つ涼（細田佳央太）。百合が受け持つクラスの臨時の副担任となった涼は、百合を真っすぐに思い、その心を揺れ動かしていく。「あなたが愛する人は、いま、どこにいますか」という涼の言葉は、百合の一途な心に優しく寄り添い、問いかけるような切実な思いを映し出している。
さらに、百合がタイムスリップした“あの夏”をともに過ごした千代（出口夏希）。特攻隊員の石丸には自身の思いは告げられず、空へ飛び立つ姿を見送った。そんな石丸との別れを経験した千代は「好きも、さよならも、言えなかった恋でした。」と、届かぬ恋を胸に空を見上げている。
そして、ホスピスで穏やかな余生を過ごす年老いた千代（倍賞千恵子）。その千代のそばには、石丸を失った後にお見合いをし結婚した相手である林吉（井之脇海）の姿が。そんな林吉に宛てた「あなたと出会えたから、過去まで愛せたの。」という千代からのメッセージが添えられる。激動の時代を生き抜き、現代まで石丸への思いを抱き続けた千代がたどり着いた、もう一つの愛の物語を予感させる。
映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』は、8月7日より全国公開。
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本作は、2023年12月には実写映画として劇場公開され、観客動員350万人、興行収入45億円を記録した『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編。
主演の福原遥をはじめ、前作より出口夏希、伊藤健太郎らが再集結。さらに、新たな物語を紡ぐ細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、そして、倍賞千恵子らのキャストを迎えている。メガホンをとるのは新城毅彦。
1945年の日本にタイムスリップし、特攻隊員の彰（水上恒司）と出会い恋に落ちた女子高生の百合（福原遥）は、空に消えた彰と別れ、現代に戻った。
その7年後、彰の夢でもあった教師になった百合は、忙しい毎日を送りながらも、彰のことを忘れたことはなかった。ビジュアルに添えられた「もう会えないあなたと もう一度、いまを生きたい。」という百合の願い。今もなお、彰の存在をすぐ側に感じながら生きる百合にとって、その消えない思いこそが、彼女が今日を生きるための確かな糧となっていることが伝わってくる。
そして、そんな百合が勤める高校へとやってきた、彰の面影を持つ涼（細田佳央太）。百合が受け持つクラスの臨時の副担任となった涼は、百合を真っすぐに思い、その心を揺れ動かしていく。「あなたが愛する人は、いま、どこにいますか」という涼の言葉は、百合の一途な心に優しく寄り添い、問いかけるような切実な思いを映し出している。
さらに、百合がタイムスリップした“あの夏”をともに過ごした千代（出口夏希）。特攻隊員の石丸には自身の思いは告げられず、空へ飛び立つ姿を見送った。そんな石丸との別れを経験した千代は「好きも、さよならも、言えなかった恋でした。」と、届かぬ恋を胸に空を見上げている。
そして、ホスピスで穏やかな余生を過ごす年老いた千代（倍賞千恵子）。その千代のそばには、石丸を失った後にお見合いをし結婚した相手である林吉（井之脇海）の姿が。そんな林吉に宛てた「あなたと出会えたから、過去まで愛せたの。」という千代からのメッセージが添えられる。激動の時代を生き抜き、現代まで石丸への思いを抱き続けた千代がたどり着いた、もう一つの愛の物語を予感させる。
映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』は、8月7日より全国公開。