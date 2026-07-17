福原遥主演『あの星が降る丘で〜』キャラビジュアル4種公開 80年を超える愛の物語描く
2023年に公開され、観客動員350万人、興行収入45億円を突破した映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編であり完結編となる『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開）より、主人公・百合ら7人のキャラクタービジュアル4点が公開された。
【動画】＃映画あの花からあの星へ スペシャル映像
原作は、シリーズ累計発行部数180万部を突破した、汐見夏衛氏によるベストセラー小説。
完結編となる本作では、主演の福原遥をはじめ、出口夏希、伊藤健太郎ら前作キャストが続投。さらに、細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子らが新たに出演する。監督は『366日』などで知られる新城毅彦が務め、主題歌は前作に続き福山雅治が書き下ろした新曲「邂逅（かいこう）」が起用されている。
今回公開されたビジュアルは、登場人物たちそれぞれの胸に秘めた思いを表現したもの。
1945年にタイムスリップし、特攻隊員・彰（水上恒司）と恋に落ちた女子高生・百合（福原遥）は、現代へ戻ってから7年が経ち、彰の夢だった教師となった現在も彼を忘れられずに生きている。「もう会えないあなたと もう一度、いまを生きたい。」というコピーには、時を超えても消えることのない百合の思いが込められている。
一方、百合が勤める高校に臨時副担任として赴任してきた涼（細田佳央太）は、彰の面影を持つ青年。「あなたが愛する人は、いま、どこにいますか。」という言葉とともに、百合へまっすぐな思いを寄せる姿が描かれている。
また、百合とともに戦時中を生きた千代（出口夏希）は、想いを伝えられないまま特攻隊員・石丸を見送った過去を抱え、「好きも、さよならも、言えなかった恋でした」と切ない心情をのぞかせる。
そして、ホスピスで穏やかな余生を過ごす年老いた千代（倍賞千恵子）のビジュアルには、石丸を失った後に結婚した林吉（井之脇海）と寄り添う姿が収められ、「あなたと出会えたから、過去まで愛せたの。」というメッセージが添えられている。戦争の悲しみを抱えながらも、新たな人生を歩んだ千代のもう一つの愛の物語を予感させる内容となっている。
完成披露試写会後には、SNSでも「涙が止まらなかった」「号泣した」といった感想が相次ぎ、早くも話題を呼んでいる本作。百合と彰、そして千代らが紡ぐ80年にわたる愛の物語が、いよいよスクリーンで完結を迎える。
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原作は、シリーズ累計発行部数180万部を突破した、汐見夏衛氏によるベストセラー小説。
完結編となる本作では、主演の福原遥をはじめ、出口夏希、伊藤健太郎ら前作キャストが続投。さらに、細田佳央太、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子らが新たに出演する。監督は『366日』などで知られる新城毅彦が務め、主題歌は前作に続き福山雅治が書き下ろした新曲「邂逅（かいこう）」が起用されている。
1945年にタイムスリップし、特攻隊員・彰（水上恒司）と恋に落ちた女子高生・百合（福原遥）は、現代へ戻ってから7年が経ち、彰の夢だった教師となった現在も彼を忘れられずに生きている。「もう会えないあなたと もう一度、いまを生きたい。」というコピーには、時を超えても消えることのない百合の思いが込められている。
一方、百合が勤める高校に臨時副担任として赴任してきた涼（細田佳央太）は、彰の面影を持つ青年。「あなたが愛する人は、いま、どこにいますか。」という言葉とともに、百合へまっすぐな思いを寄せる姿が描かれている。
また、百合とともに戦時中を生きた千代（出口夏希）は、想いを伝えられないまま特攻隊員・石丸を見送った過去を抱え、「好きも、さよならも、言えなかった恋でした」と切ない心情をのぞかせる。
そして、ホスピスで穏やかな余生を過ごす年老いた千代（倍賞千恵子）のビジュアルには、石丸を失った後に結婚した林吉（井之脇海）と寄り添う姿が収められ、「あなたと出会えたから、過去まで愛せたの。」というメッセージが添えられている。戦争の悲しみを抱えながらも、新たな人生を歩んだ千代のもう一つの愛の物語を予感させる内容となっている。
完成披露試写会後には、SNSでも「涙が止まらなかった」「号泣した」といった感想が相次ぎ、早くも話題を呼んでいる本作。百合と彰、そして千代らが紡ぐ80年にわたる愛の物語が、いよいよスクリーンで完結を迎える。