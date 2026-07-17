『怪盗グルーのミニオン超変身』8.10地上波初放送！ 『ミニオンズ』最新映画公開を記念し
アニメ映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開を記念し、『怪盗グルーのミニオン超変身』（2024年）が、フジテレビ系にて8月10日19時から地上波初放送されることが決まった。
【動画】ミニオンズが史上最大級の危機に立ち向かう！『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版本予告
『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズは、アニメーション・スタジオ、イルミネーションが制作する人気アニメ映画シリーズ。1作目『怪盗グルーの月泥棒』が2010年、『怪盗グルーのミニオン危機一発』が2013年、『怪盗グルーのミニオン大脱走』が2017年に公開。
そして7年ぶりに『怪盗グルー』シリーズの最新作として公開されたのが『怪盗グルーのミニオン超変身』だ。本映画は2024年に公開された洋画のなかで、初めてかつ最速で、興行収入40億円を突破した大ヒット作。世界だけでなく日本でも根強い人気を証明した。
劇中では、高校時代のライバル・マキシムの脅威から逃れるべく素性を隠し、新たな街で暮らすことになったグルー。ミニオンたちは自分たちのボスであるグルーとその家族を守るべく、日夜特訓を重ねる。その中から選ばれし5人のミニオンがメガミニオンとして超新化？
そして8月7日には、『ミニオンズ』シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開も控えている。原始時代から最強最悪のボスを求めてさまよい続けるミニオンズがたどり着いたのは、“映画の都”ハリウッド。今度のミニオンズは映画を作る？
『怪盗グルーのミニオン超変身』は、フジテレビ系にて8月10日19時放送。
【動画】ミニオンズが史上最大級の危機に立ち向かう！『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版本予告
『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズは、アニメーション・スタジオ、イルミネーションが制作する人気アニメ映画シリーズ。1作目『怪盗グルーの月泥棒』が2010年、『怪盗グルーのミニオン危機一発』が2013年、『怪盗グルーのミニオン大脱走』が2017年に公開。
劇中では、高校時代のライバル・マキシムの脅威から逃れるべく素性を隠し、新たな街で暮らすことになったグルー。ミニオンたちは自分たちのボスであるグルーとその家族を守るべく、日夜特訓を重ねる。その中から選ばれし5人のミニオンがメガミニオンとして超新化？
そして8月7日には、『ミニオンズ』シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開も控えている。原始時代から最強最悪のボスを求めてさまよい続けるミニオンズがたどり着いたのは、“映画の都”ハリウッド。今度のミニオンズは映画を作る？
『怪盗グルーのミニオン超変身』は、フジテレビ系にて8月10日19時放送。