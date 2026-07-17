映画『怪盗グルーのミニオン超変身』地上波初放送決定 シリーズ最新作の公開記念
「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が8月7日に公開されることを記念し、フジテレビで8月10日午後7時から、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』（2024年）を地上波初放送することが決定した。
【動画】『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告
映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズは、『SING／シング』、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』など、世界中で愛される作品を生み出し続けるアニメーション・スタジオ、イルミネーションが制作する大人気シリーズ。
シリーズ1作目の映画『怪盗グルーの月泥棒』が2010年、映画『怪盗グルーのミニオン危機一発』が2013年、そして『怪盗グルーのミニオン大脱走』が2017年に公開。そして7年ぶりに『怪盗グルー』シリーズの最新作として公開されたのが『怪盗グルーのミニオン超変身』だ。
本映画は2024年に公開された洋画の中で、初めてかつ最速で、興行収入40億円を突破した大ヒット作。世界だけでなく日本でも根強い人気を証明した。劇中では、高校時代のライバル・マキシムの脅威から逃れるべく素性を隠し、新たな街で暮らすことになったグルー。ミニオンたちは自分たちのボスであるグルーとその家族を守るべく、日夜特訓を重ねる。
そして8月7日には、『ミニオンズ』シリーズの最新作、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開も控えている。
【動画】『ミニオンズ＆モンスターズ』日本版予告
映画『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズは、『SING／シング』、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』など、世界中で愛される作品を生み出し続けるアニメーション・スタジオ、イルミネーションが制作する大人気シリーズ。
本映画は2024年に公開された洋画の中で、初めてかつ最速で、興行収入40億円を突破した大ヒット作。世界だけでなく日本でも根強い人気を証明した。劇中では、高校時代のライバル・マキシムの脅威から逃れるべく素性を隠し、新たな街で暮らすことになったグルー。ミニオンたちは自分たちのボスであるグルーとその家族を守るべく、日夜特訓を重ねる。
そして8月7日には、『ミニオンズ』シリーズの最新作、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』の公開も控えている。