マリウス葉、複数ルーツを持つ意味 ポジティブなアイデンティティを持つ「ある意味、特権」
元Sexy Zoneのメンバー・マリウス葉（26）が16日、都内で行われたドイツ映画『白パンと独裁者』（8月7日公開）のジャパンプレミアのトークイベントに参加した。
【全身ショット】現在26歳！大人になったマリウス葉
ドイツ映画界の重鎮ハーク・ボーム監督の幼少期の記憶を、愛弟子である名匠のファティ・アキン監督が映し出す。第二次世界大戦末期、本土へ向かう爆撃機が上空を飛行する中、ドイツ北部に位置するアムルム島はどこか美しく、楽園のような静寂を保っていた。戦地から疎開してきた12歳の少年ナニングは、父に代わり農作業で得たわずかな食糧で身重の母と幼い弟、叔母ら家族を支えている。島民たちが終戦を待ち望む中、ナチス国家、ひいてはヒトラーへの忠誠を信じて疑わない母・ヒレ。しかし、ラジオがその死を告げた瞬間、ヒレは取り乱し、家族の日常も一変していく。生気を失い、食事を拒むヒレが唯一欲したのは、たっぷりのバターとはちみつが塗られた白パンだった。母の願いを叶えるための冒険の中で、ナチスへの忠誠が当たり前だった少年が目にする、戦争の終わりと家族の秘密。守りたかった世界を揺るがす、静かなる衝撃が明かされる。
作品の感想も。「戦争の終わりの時期を子どもの視線から見ることができる。個人的に1番響いたところ。子どもの視点から見ると何が正解か、何が正しいのか、わからない。12歳だから最初に母親の言っていることが正しい、と。島の中で、いろんなトライアルに直面して成長していく物語。アムルムの自然が主役と言っていいぐらいの絶景。映画の中で役者さんが言葉に表せないことが自然が表してくれる」と話していた。また、本作について「勇気ある映画だと思う。ドイツではピリピリしている中で、あえてメッセージがあいまい。観ている側が何が正解か考えさせられる」と伝える。
舞台は第二次世界大戦末期。主人公の少年・ナニングの母はナチスということでアムルム島の人からキツく当たられるシーンもある。父がドイツ人、母が台湾のルーツを持つ日本人というマリウスは「アイデンティティは主張するものと同時に子どもの時こそ自分って、どこに属しているんだろうと考えさせられる体験がたくさんありました。ドイツでもベルリンではドイツ人だけど、田舎の保守的なところでは例えドイツの父を持ってもドイツ人じゃないと言われます」と明かしつつ「ある意味、特権であると感じています。自分が、どういう人かをちゃんと選べる。日本人、ドイツ人として『こういうところは好きだから誇りを持っていよう』となる。選べるところもあると思います」と話していた。
【全身ショット】現在26歳！大人になったマリウス葉
ドイツ映画界の重鎮ハーク・ボーム監督の幼少期の記憶を、愛弟子である名匠のファティ・アキン監督が映し出す。第二次世界大戦末期、本土へ向かう爆撃機が上空を飛行する中、ドイツ北部に位置するアムルム島はどこか美しく、楽園のような静寂を保っていた。戦地から疎開してきた12歳の少年ナニングは、父に代わり農作業で得たわずかな食糧で身重の母と幼い弟、叔母ら家族を支えている。島民たちが終戦を待ち望む中、ナチス国家、ひいてはヒトラーへの忠誠を信じて疑わない母・ヒレ。しかし、ラジオがその死を告げた瞬間、ヒレは取り乱し、家族の日常も一変していく。生気を失い、食事を拒むヒレが唯一欲したのは、たっぷりのバターとはちみつが塗られた白パンだった。母の願いを叶えるための冒険の中で、ナチスへの忠誠が当たり前だった少年が目にする、戦争の終わりと家族の秘密。守りたかった世界を揺るがす、静かなる衝撃が明かされる。
舞台は第二次世界大戦末期。主人公の少年・ナニングの母はナチスということでアムルム島の人からキツく当たられるシーンもある。父がドイツ人、母が台湾のルーツを持つ日本人というマリウスは「アイデンティティは主張するものと同時に子どもの時こそ自分って、どこに属しているんだろうと考えさせられる体験がたくさんありました。ドイツでもベルリンではドイツ人だけど、田舎の保守的なところでは例えドイツの父を持ってもドイツ人じゃないと言われます」と明かしつつ「ある意味、特権であると感じています。自分が、どういう人かをちゃんと選べる。日本人、ドイツ人として『こういうところは好きだから誇りを持っていよう』となる。選べるところもあると思います」と話していた。