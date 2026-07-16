ゼンデイヤ、2026年は大活躍！ 『スパイダーマン：BND』『オデュッセイア』『デューン3』と注目作続く唯一無二の魅力
トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が7月31日に日米同時公開。前作で、愛する人たちを危険から遠ざけるために、＜世界中の人々から自分の記憶を消す＞というあまりにも切ない決断を下したピーター。以降、自分が忘れられた世界の中で、一人になってもスパイダーマンとしてニューヨークの街を守り続けている。そんなピーターの“元”恋人が、ミシェル・ジョーンズことMJ。演じるのは、若者を中心に世界で絶大な人気を誇るゼンデイヤ。2026年は本作に加え、クリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』（9月11日日本公開）、A24の『ドラマなふたり』（8月21日日本公開）、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『デューン 砂の惑星 PART3』（12月18日日本公開）に出演し怒涛（どとう）の快進撃が続く。そこで今回は、ノーランやヴィルヌーヴら第一線の映画監督からの信頼も厚いゼンデイヤの“飾らないのに目が離せない”、唯一無二の魅力に迫る。
【写真】もう9年前！ 『ホームカミング』での少し若いゼンデイヤ
誰の記憶にも残っていない世界で“親愛なる隣人”として戦い続けることを選び、一人になってもスパイダーマンとして街の平和を守っているピーター。ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという異変に襲われる―。
一方、彼に関する記憶を失ったMJは、今作では大学を卒業し、親友のネッドとシェアハウスをしながら就活中だ。そんなMJを演じるゼンデイヤは、2010年のディズニーのドラマ「シェキラ！」でブレイク。
以降、怒涛の活躍を見せ、『グレイテスト・ショーマン』で世界的な知名度も獲得。その後、主演ドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』でエミー賞主演女優賞を2度受賞する快挙を成し遂げ、世界がその実力を知るところとなった。
『スパイダーマン』シリーズ過去3作品で監督を務めたジョン・ワッツは、ゼンデイヤについてこう評している。「技術的にも非常に優れた表現者であり、力みのないカリスマ性も備えていました」。ジョン・ワッツの言葉からも、ゼンデイヤの魅力が単なる演技力の高さだけではないことがわかる。観客の心を惹きつけながら、まるで演じていることを感じさせない、“飾らなさ”を人物に落とし込む表現力がゼンデイヤの魅力のひとつだ。
シリーズを通して製作を務めるエイミー・パスカルは、『ホームカミング』でのキャスティング時をこう振り返る。「ケヴィン・ファイギも私も、彼女が誰なのか知りませんでした。彼女はノーメイクで、普通の女の子のような格好をしてやって来たので、私たちは“なんてこと、彼女は素晴らしい。絶対にこの映画に出てもらわなければ”と思ったのです」。“スター性”ではなく“自然体の説得力”が彼女をMJ役へと導いた。その後彼女が演じたMJは、従来のマーベルのヒロイン像とは一風違う、等身大の人物として多くの観客に愛される存在となった。
第一線の映画人たちもみな口をそろえて彼女の実力を賞賛している。『デューン 砂の惑星』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴは、「私は彼女の演技技術の極めて高い正確さ、知性、気品ある忍耐強さ、感銘を受けるほどの寛大さに特に驚かされました。彼女は私がこれまでに一緒に仕事をしてきた中で、最もプロフェッショナルなアーティストのひとりです」と熱弁し、『アリー/ スター誕生』のブラッドリー・クーパーは、 『ユーフォリア／EUPHORIA』や『マルコム＆マリー』での演技を見て、「あれほど私を圧倒した俳優には、これまでに会ったことがないと思う。信じられないほどに素晴らしい」と最大級の賛辞で称えている。また『オデュッセイア』の撮影中のエピソードについて、マット・デイモンは、強い言葉で賛辞を言わないことで知られるクリストファー・ノーラン監督をして“パーフェクト”と言わしめた、と語っている。
予告編がわずか4日間で10億回再生を突破し、世界的な話題となった本作だが、物語の全貌は未だ多くの謎に包まれている。孤独の中で進化する“新能力”とともに、NYを次々に襲う新たな脅威と対峙（たいじ）していくピーター。孤立無援なピーターに訪れる＜見えない敵＞の脅威とは？ そして愛するMJや親友ネッドとの再会の行方は――スパイダーマン＜新章＞、シリーズ史上最大のアクション・スペクタクルがこの夏、開幕する。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日より全国公開。
誰の記憶にも残っていない世界で“親愛なる隣人”として戦い続けることを選び、一人になってもスパイダーマンとして街の平和を守っているピーター。ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという異変に襲われる―。
一方、彼に関する記憶を失ったMJは、今作では大学を卒業し、親友のネッドとシェアハウスをしながら就活中だ。そんなMJを演じるゼンデイヤは、2010年のディズニーのドラマ「シェキラ！」でブレイク。
以降、怒涛の活躍を見せ、『グレイテスト・ショーマン』で世界的な知名度も獲得。その後、主演ドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』でエミー賞主演女優賞を2度受賞する快挙を成し遂げ、世界がその実力を知るところとなった。
『スパイダーマン』シリーズ過去3作品で監督を務めたジョン・ワッツは、ゼンデイヤについてこう評している。「技術的にも非常に優れた表現者であり、力みのないカリスマ性も備えていました」。ジョン・ワッツの言葉からも、ゼンデイヤの魅力が単なる演技力の高さだけではないことがわかる。観客の心を惹きつけながら、まるで演じていることを感じさせない、“飾らなさ”を人物に落とし込む表現力がゼンデイヤの魅力のひとつだ。
シリーズを通して製作を務めるエイミー・パスカルは、『ホームカミング』でのキャスティング時をこう振り返る。「ケヴィン・ファイギも私も、彼女が誰なのか知りませんでした。彼女はノーメイクで、普通の女の子のような格好をしてやって来たので、私たちは“なんてこと、彼女は素晴らしい。絶対にこの映画に出てもらわなければ”と思ったのです」。“スター性”ではなく“自然体の説得力”が彼女をMJ役へと導いた。その後彼女が演じたMJは、従来のマーベルのヒロイン像とは一風違う、等身大の人物として多くの観客に愛される存在となった。
第一線の映画人たちもみな口をそろえて彼女の実力を賞賛している。『デューン 砂の惑星』シリーズのドゥニ・ヴィルヌーヴは、「私は彼女の演技技術の極めて高い正確さ、知性、気品ある忍耐強さ、感銘を受けるほどの寛大さに特に驚かされました。彼女は私がこれまでに一緒に仕事をしてきた中で、最もプロフェッショナルなアーティストのひとりです」と熱弁し、『アリー/ スター誕生』のブラッドリー・クーパーは、 『ユーフォリア／EUPHORIA』や『マルコム＆マリー』での演技を見て、「あれほど私を圧倒した俳優には、これまでに会ったことがないと思う。信じられないほどに素晴らしい」と最大級の賛辞で称えている。また『オデュッセイア』の撮影中のエピソードについて、マット・デイモンは、強い言葉で賛辞を言わないことで知られるクリストファー・ノーラン監督をして“パーフェクト”と言わしめた、と語っている。
予告編がわずか4日間で10億回再生を突破し、世界的な話題となった本作だが、物語の全貌は未だ多くの謎に包まれている。孤独の中で進化する“新能力”とともに、NYを次々に襲う新たな脅威と対峙（たいじ）していくピーター。孤立無援なピーターに訪れる＜見えない敵＞の脅威とは？ そして愛するMJや親友ネッドとの再会の行方は――スパイダーマン＜新章＞、シリーズ史上最大のアクション・スペクタクルがこの夏、開幕する。
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日より全国公開。