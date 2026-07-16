『バチェロレッテ4』出演の人気プロレスラー・安齊勇馬1st写真集9.18発売決定！ コメント到着
プロレスラー・安齊勇馬の1st写真集『好きなこといっぱい。』が、ワニブックスよりデビュー記念日となる9月18日に発売されることが決定。コメントと先行カットが到着した。
【写真】超接近＆入浴カットも！ 故郷で撮影された安齊勇馬1st写真集先行カット
1999年5月15日、群馬県安中市出身の安齊。2022年4月1日に全日本プロレスに入門。2022年9月18日、日本武道館にて待望のデビューを果たすと、すぐに目覚ましい活躍を見せ、2024年3月30日には全日本プロレスの至宝・三冠王座を史上最年少となる24歳10ヵ月で戴冠。現在も全日本プロレスの若きスーパースターとしてリング上で激闘を繰り広げている。リング外では、Prime Video『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に参加し話題に。
本書では、『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4で見せた誠実さそのままに、めがね橋、磯部駅、母校、実家、温泉、思い出の喫茶店など、本人の好きなことがいっぱい詰まった故郷・群馬県安中市で飾らない素の表情を披露している。普段着に近い衣装も自らセレクトするなど、激しい試合を繰り広げるリング上とはまた異なる魅力が詰まった一冊だ。
安齊は「この度、僕の1st写真集『好きなこといっぱい。』がデビュー日である9月18日に発売されます！ 僕が生まれ育った好きな街で、好きな人たち、好きな食べ物、好きな洋服、とにかく好きなことがいっぱい詰まった写真集を大好きなみなさんに沢山見ていただきたいです！ 安中市アンバサダーの僕と一緒に安中市を巡った気持ちになれる一冊なので、ぜひお手に取って楽しんでください！」とコメントしている。
また、9月18日〜20日には都内にて発売記念イベントを開催。7月24日19時より発券開始となる。詳細は、ワニブックス公式サイトにて。
安齊勇馬1st写真集『好きなこといっぱい。』は、ワニブックスより9月18日発売。価格3960円（税込）。
【写真】超接近＆入浴カットも！ 故郷で撮影された安齊勇馬1st写真集先行カット
1999年5月15日、群馬県安中市出身の安齊。2022年4月1日に全日本プロレスに入門。2022年9月18日、日本武道館にて待望のデビューを果たすと、すぐに目覚ましい活躍を見せ、2024年3月30日には全日本プロレスの至宝・三冠王座を史上最年少となる24歳10ヵ月で戴冠。現在も全日本プロレスの若きスーパースターとしてリング上で激闘を繰り広げている。リング外では、Prime Video『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に参加し話題に。
安齊は「この度、僕の1st写真集『好きなこといっぱい。』がデビュー日である9月18日に発売されます！ 僕が生まれ育った好きな街で、好きな人たち、好きな食べ物、好きな洋服、とにかく好きなことがいっぱい詰まった写真集を大好きなみなさんに沢山見ていただきたいです！ 安中市アンバサダーの僕と一緒に安中市を巡った気持ちになれる一冊なので、ぜひお手に取って楽しんでください！」とコメントしている。
また、9月18日〜20日には都内にて発売記念イベントを開催。7月24日19時より発券開始となる。詳細は、ワニブックス公式サイトにて。
安齊勇馬1st写真集『好きなこといっぱい。』は、ワニブックスより9月18日発売。価格3960円（税込）。