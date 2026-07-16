22歳“グラビア界のニュースター”、1st写真集のオフショットが「ビジュアル最強」「さすがの表情」とネット絶賛
“グラビア界のニュースター”こと高野真央（※高＝はしごだか）が16日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先月、1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売すると明かし、大きな反響を呼んだ高野。今回の投稿では「写真集オフショットでございますわ 顔1ビジュいい！」とつづり、ビーチでの衣装姿を投稿。ファンからは「ビジュアル最強」「さすがの表情」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）、X（@mao_takano_）
【写真】22歳“グラビア界のニュースター”、ネット衝撃の抜群プロポーション 水着ショットも（10枚）
先月、1st写真集『まおのこと、』（講談社）を7月29日に発売すると明かし、大きな反響を呼んだ高野。今回の投稿では「写真集オフショットでございますわ 顔1ビジュいい！」とつづり、ビーチでの衣装姿を投稿。ファンからは「ビジュアル最強」「さすがの表情」などのコメントや、多数の「いいね！」が集まっている。
栃木県出身の高野は、2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続いており、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。
引用：「高野真央」Instagram（＠mao_takano_）、X（@mao_takano_）