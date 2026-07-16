「大好き夫婦」人気芸能人カップルが結婚17周年、夫婦水入らずのディナー報告
お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が15日にInstagramを更新。結婚記念日を報告し、タレントで妻の藤本美貴との2ショットを披露した。
【別カット】藤本美貴＆庄司智春のプリクラ
17年前の7月11日に結婚した2人。庄司は「先日結婚記念日でした」と藤本との2ショットを公開。1枚目は庄司と藤本が笑顔で寄り添う2ショット、2枚目の写真はプリクラで撮影した2ショットとなっている。
投稿の中で庄司は「早いもので17年。笑ったり怒ったり拗ねたり笑ったりいつまでも、いつまでもです」とコメント。続けて「この日は子供たちを義理のお母さんにお願いして夫婦2人で食事に行かせて頂きました」とつづっている。
この投稿にファンからは「仲良いね 大好き夫婦」「お二人がくっついてるとこ見るの好きです」「ふたりともかわいい」などの声が集まっている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」Instagram（@tomoharushoji）
【別カット】藤本美貴＆庄司智春のプリクラ
17年前の7月11日に結婚した2人。庄司は「先日結婚記念日でした」と藤本との2ショットを公開。1枚目は庄司と藤本が笑顔で寄り添う2ショット、2枚目の写真はプリクラで撮影した2ショットとなっている。
投稿の中で庄司は「早いもので17年。笑ったり怒ったり拗ねたり笑ったりいつまでも、いつまでもです」とコメント。続けて「この日は子供たちを義理のお母さんにお願いして夫婦2人で食事に行かせて頂きました」とつづっている。
■庄司智春（しょうじともはる）
1976年1月1日生まれ。東京都出身。相方の品川祐とともに1995年8月「品川庄司」を結成。妻は元モーニング娘。の藤本美貴で、2009年7月に結婚。2012年3月に第1子男児が誕生すると2015年に第2子女児、2020年に第3子女児が誕生している。
引用：「庄司智春」Instagram（@tomoharushoji）