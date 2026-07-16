“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、ミニ丈＆ノースリーブの出勤コーデに反響
グラビアアイドル、タレントの山田あいが14日までにオフショットを公開。ミニ丈＆ノースリーブのオフショットに、ファンから「スタイルがレベチ」「爆美女」などの声が集まっている。
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「おはよおー！撮影行ってくる！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはタイトなミニ丈＆ノースリーブの衣装で笑顔を浮かべる姿が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「スタイルがレベチで可愛い」「爆美女」「笑顔可愛すぎ」といった反響が寄せられている。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「おはよおー！撮影行ってくる！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはタイトなミニ丈＆ノースリーブの衣装で笑顔を浮かべる姿が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「スタイルがレベチで可愛い」「爆美女」「笑顔可愛すぎ」といった反響が寄せられている。
5月20日には「5月10日に予定しておりました撮影会につきまして 体調不良により急遽お休みをいただくこととなり、本当に申し訳ございませんでした」「撮影会を楽しみにしてくださっていた皆様のご期待に応えられず、大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまったこと 重ね重ねお詫び申し上げます」とつづり、自身の土下座ショットを投稿。27万インプレッションになるなど話題を集めている。
引用：「山田あい」Instagram（@_.yamada.aiii._）