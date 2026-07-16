ME:I・TSUZUMI、モアナ劇中歌特別映像公開 楽譜いっぱいにメモする様子も
ディズニー・アニメーションの名作を実写化した映画『モアナと伝説の海』が、7月31日に公開される。それに先立って、主人公・モアナ役のTSUZUMI（ME:I）が歌う劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」の特別映像が16日、公開された。
【動画】ME:I・TSUZUMI、モアナ劇中歌特別映像
本作の主人公は、どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む海に選ばれた16歳の少女・モアナ。愛する家族と島を救うため大海原に飛び出したモアナが、変幻自在に姿を変える半神半人の相棒・マウイとともに繰り広げる大冒険を“超実写版”ならではの圧巻スケールで描き出す。
今回公開された映像は、モアナ役の日本版声優を務めるTSUZUMIが、劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を歌唱する様子を収めた特別映像。癒し効果抜群な美しい海の映像と優しい波音に続き、TSUZUMIの美しい歌声が響きわたる。
「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」は、心のうちに葛藤を抱えながらも、大切な人たちのため、未知なる大海原へ飛び出していくモアナの“決意”が込められた珠玉のミュージカルナンバー。アニメーション版でもおなじみの人気楽曲をTSUZUMIが美しく、パワフルに、エモーショナルに歌い上げる。ディズニー本社の厳正なるオーディションを経てモアナ役を射止めたその後も、大好きなモアナを全身に宿すため、せりふや歌の猛特訓を重ねてきたというTSUZUMI。映像の中では、TSUZUMIが歌唱時のポイントを楽譜いっぱいにメモしている様子も収められ、血のにじむような努力の跡が垣間見える。
先日、TSUZUMIが演じるモアナの姿を捉えた予告映像が解禁になった際には、声優初挑戦ながら、声だけでモアナの息づかいまでも見事に表現したTSUZUMIに対し、SNS上で「TSUZUMIはまさに自分の運命を切り拓くモアナにぴったり」「想像以上にモアナすぎてびっくりした…！」「歌もせりふも抜群すぎる…すごく努力したの伝わって涙が出ちゃう」と絶賛の声が相次いだ。TSUZUMIが息を吹き込んだ実写版モアナを心待ちにしているファンも増え続けている。
ME:Iのメンバーとしてグローバルに活躍の場を広げながらも、まだまだ新たな世界への挑戦をやめないTSUZUMI。そんな姿は、葛藤を抱えながらも、自らの心の声に従いまだ見ぬ世界へと飛び出していくモアナそのもの。モアナというキャラクターを体現するTSUZUMIが演じた等身大のヒロイン・モアナが、今夏、観る者すべてに圧倒的な癒しと元気を与える。
【動画】ME:I・TSUZUMI、モアナ劇中歌特別映像
本作の主人公は、どんなに悩んだり迷ったりしても、心の声を信じて前へと進む海に選ばれた16歳の少女・モアナ。愛する家族と島を救うため大海原に飛び出したモアナが、変幻自在に姿を変える半神半人の相棒・マウイとともに繰り広げる大冒険を“超実写版”ならではの圧巻スケールで描き出す。
「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」は、心のうちに葛藤を抱えながらも、大切な人たちのため、未知なる大海原へ飛び出していくモアナの“決意”が込められた珠玉のミュージカルナンバー。アニメーション版でもおなじみの人気楽曲をTSUZUMIが美しく、パワフルに、エモーショナルに歌い上げる。ディズニー本社の厳正なるオーディションを経てモアナ役を射止めたその後も、大好きなモアナを全身に宿すため、せりふや歌の猛特訓を重ねてきたというTSUZUMI。映像の中では、TSUZUMIが歌唱時のポイントを楽譜いっぱいにメモしている様子も収められ、血のにじむような努力の跡が垣間見える。
先日、TSUZUMIが演じるモアナの姿を捉えた予告映像が解禁になった際には、声優初挑戦ながら、声だけでモアナの息づかいまでも見事に表現したTSUZUMIに対し、SNS上で「TSUZUMIはまさに自分の運命を切り拓くモアナにぴったり」「想像以上にモアナすぎてびっくりした…！」「歌もせりふも抜群すぎる…すごく努力したの伝わって涙が出ちゃう」と絶賛の声が相次いだ。TSUZUMIが息を吹き込んだ実写版モアナを心待ちにしているファンも増え続けている。
ME:Iのメンバーとしてグローバルに活躍の場を広げながらも、まだまだ新たな世界への挑戦をやめないTSUZUMI。そんな姿は、葛藤を抱えながらも、自らの心の声に従いまだ見ぬ世界へと飛び出していくモアナそのもの。モアナというキャラクターを体現するTSUZUMIが演じた等身大のヒロイン・モアナが、今夏、観る者すべてに圧倒的な癒しと元気を与える。