「無限に食べれそう」「ふりかけ要らず…！！」ピーマン5個消費の“甘辛肉味噌”レシピ
岩崎ファームの公式X（＠iwasakifarm）が14日、「ピーマン5個消費！甘辛肉味噌ピーマン」を紹介。25.4万件以上表示され（16日午前11時時点）、「これは簡単だし美味しいご飯の友」「無限に食べれそう」などの反響が寄せられている。
【写真】「ご飯の友」「ふりかけ要らず」の声も 今日の夕飯はこれに決定“甘辛肉味噌ピーマン”
投稿では、細切りにしたピーマンとひき肉を甘辛く炒めた「甘辛肉味噌ピーマン」を紹介。ご飯にのせて楽しめる、ピーマンをたっぷり使った一品を披露した。
コメント欄には、「つくる。ピーマン食い尽くしたい」「これは簡単だし美味しいご飯の友」「昨日、これ作ってみたらめちゃめちゃ美味しかった ご飯が進みます」など、実際に作った人や試してみたいという声が寄せられた。
また、「無限に食べれそう」「ふりかけ要らず…！！」など、ご飯との相性の良さに期待するコメントも見られた。
【写真】「ご飯の友」「ふりかけ要らず」の声も 今日の夕飯はこれに決定“甘辛肉味噌ピーマン”
投稿では、細切りにしたピーマンとひき肉を甘辛く炒めた「甘辛肉味噌ピーマン」を紹介。ご飯にのせて楽しめる、ピーマンをたっぷり使った一品を披露した。
コメント欄には、「つくる。ピーマン食い尽くしたい」「これは簡単だし美味しいご飯の友」「昨日、これ作ってみたらめちゃめちゃ美味しかった ご飯が進みます」など、実際に作った人や試してみたいという声が寄せられた。
また、「無限に食べれそう」「ふりかけ要らず…！！」など、ご飯との相性の良さに期待するコメントも見られた。