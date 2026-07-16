吉岡里帆＆奈緒『シャドウワーク』、張り詰めた緊張感漂う 場面写真＆相関図を一挙解禁
俳優・吉岡里帆と奈緒がダブル主演を務める映画『シャドウワーク』（9月25日公開）の場面写真10点と人物相関図が解禁された。
【画像】〈おうち〉メンバーと刑事もずらりと並んだ相関図
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている ――完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスがいま静かに動き出す。
今回解禁された場面写真には、傷ついた女性たちが身を寄せるシェルター＜おうち＞を巡り、絡み合う登場人物たちの姿が映し出されている。覚悟を決めた表情でまっすぐ見つめる紀子（吉岡）と、事件を追う刑事・薫（奈緒）の印象的なツーショットは、2人の“極限の決断”と、その運命の交差を予感させる1枚となっている。
また、＜おうち＞の家主・昭江（風吹ジュン）と海辺で穏やかな時間を過ごす紀子の姿も切り取られる一方で、＜おうち＞の女性たちが座卓を囲み静かに話し合う姿も映し出され、彼女たちのもう一つの顔をうかがわせる。
さらに、捜査を進める薫は、海岸に打ち上げられた女性の遺体事件をきっかけに＜おうち＞の存在へと近づいていく。紀子、昭江、路子（美保純）、しのぶ（酒井若菜）、奈美（ファーストサマーウイカ）、凛（佐月絵美）ら＜おうち＞の女性たちと対面する場面では、穏やかな笑顔の奥に張り詰めた緊張感が漂い、それぞれの思惑を感じさせる。
そして、女性たちを追い詰める男たちの存在も物語の緊迫感を一層高める。薫の夫・晋一（北村匠海）、捜査の過程で薫から疑いの目を向けられる松原（原嘉孝／timelesz）、そして決意を宿した眼差しでスタンガンを構える紀子の、ただならぬ緊迫感がにじむ瞬間も収められている。
あわせて解禁された人物相関図は、＜おうち＞の女性たち、事件を追う刑事・薫、そして彼女たちを取り巻く男たち、それぞれの関係性や立場が一望できる内容となっている。それぞれが下す決断の先に待つ結末とは。
【画像】〈おうち〉メンバーと刑事もずらりと並んだ相関図
原作は佐野広実氏の同名小説。配偶者や親から暴力を受けた女性たちをかくまうシェルター＜おうち＞。一見穏やかなその場所では、日常と同じ手つきで、“あること”が行われている ――完璧に考え抜かれた方法で。声なき者たちの“極限の決断”を描くサバイブサスペンスがいま静かに動き出す。
また、＜おうち＞の家主・昭江（風吹ジュン）と海辺で穏やかな時間を過ごす紀子の姿も切り取られる一方で、＜おうち＞の女性たちが座卓を囲み静かに話し合う姿も映し出され、彼女たちのもう一つの顔をうかがわせる。
さらに、捜査を進める薫は、海岸に打ち上げられた女性の遺体事件をきっかけに＜おうち＞の存在へと近づいていく。紀子、昭江、路子（美保純）、しのぶ（酒井若菜）、奈美（ファーストサマーウイカ）、凛（佐月絵美）ら＜おうち＞の女性たちと対面する場面では、穏やかな笑顔の奥に張り詰めた緊張感が漂い、それぞれの思惑を感じさせる。
そして、女性たちを追い詰める男たちの存在も物語の緊迫感を一層高める。薫の夫・晋一（北村匠海）、捜査の過程で薫から疑いの目を向けられる松原（原嘉孝／timelesz）、そして決意を宿した眼差しでスタンガンを構える紀子の、ただならぬ緊迫感がにじむ瞬間も収められている。
あわせて解禁された人物相関図は、＜おうち＞の女性たち、事件を追う刑事・薫、そして彼女たちを取り巻く男たち、それぞれの関係性や立場が一望できる内容となっている。それぞれが下す決断の先に待つ結末とは。