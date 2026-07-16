『時には懺悔を』初共演の西島秀俊×満島ひかりが唯一無二のバディ感を見せる！ 新・共演カット解禁
西島秀俊が主演する映画『時には懺悔を』より、正反対の探偵コンビを演じた西島と満島ひかりの互いへのリスペクトがあふれる撮影エピソードが明かされ、二人の距離感を切り取った新たな場面写真が解禁された。
【写真】西島秀俊「毎日圧倒され、感動しながら共演していました」 満島ひかり「すごくいい風の通っている、素敵な先輩でした」 共演カットギャラリー
中島哲也監督の8年ぶりの最新作となる本作。その難しいテーマからも映像化不可能と言われた打海文三によるミステリー小説の映画化に、構想18年を経て挑んだ。中島監督は「観る人の気持ちを動かす映画ができるのでは」という思いをずっと抱き続けてきたという。
過去に傷つき、絶望の淵に生きる大人たちが、今を必死に生きる一筋の“小さな命”に触れたとき、凍りついた大人たちの心がかつてないほど激しく揺れ動く―。
中島監督と初タッグとなる主演の西島秀俊は、家族との不和を抱えながら生きる孤独な探偵・佐竹を演じる。そして同じく中島組に初めて参加し、西島と初共演を飾る満島、さらには黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司らが集結した。
探偵がひとり、殺された。被害者は「死んだほうがマシな人間」と呼ばれていた男・米本（佐藤）。
その死の真相を調べることになったのは、米本の元同僚で一匹狼の探偵・佐竹（西島）と、探偵助手として修業中の聡子（満島）。家族との関係に深い傷を抱え、他人と距離を置いて生きる佐竹。一方の聡子は、真っすぐで行動力があるものの、佐竹とは事あるごとに意見が衝突する。対照的な二人が、反発し合いながらも調査を進めていくうちにたどり着いたのは、9年前に起こった新生児誘拐事件だった。
殺された米本が死の間際まで調べていたのは、9年前に失踪し、現在は父親の明野（宮藤）と二人で暮らす、重い障害のある少年・新。「生きているのが奇跡」と言われたそのひとつの小さな命が、逃げ場のない現実にもがき苦しむ大人たちの心を動かしていく―。
西島が演じるのは、家族との関係に深い傷を抱え、他人と距離を置いて生きる一匹狼の探偵・佐竹三雄。一方、満島が演じる中野聡子は、探偵助手として修業中の、まっすぐで行動力にあふれた女性だ。
殺害された探偵の死の真相を追うことになった二人だが、冷静で寡黙な佐竹と、感情を隠さず真正面からぶつかっていく聡子は、事あるごとに衝突。互いに容易には心を許さないまま、9年前に起きた新生児誘拐事件へと近づいていく。
中島監督の緻密な演出のもと、正反対の二人を演じた西島と満島。
中島組に初参加した西島は、「現場が素晴らしかったです。最高のスタッフが集中して、全カットここまでこだわって撮るのかと、毎日感動しながら撮影していました」と撮影の日々を振り返る。監督が納得する画が撮れるまでスタッフも妥協せず、一度OKが出たカットでも必要があれば撮り直す姿勢に、「中島組だけが持っている空気感」を感じたという。「最後の最後まで本当に集中できた作品」と、現場で感じていた手応えを語る。
そんな中で、初共演となった満島について西島は、「表現をするために生まれてきたような人だと思いました」と述懐する。テストの段階でもすごい演技を見せていながら、本番では集中力が一気に高まり、さらにもう一段上へ行く満島。その一瞬で役に入る集中の度合いが「素晴らしかった」といい、「毎日圧倒されながら、そして感動しながら共演していました」と絶賛する。
一方の満島も西島について、「あんなに目がきれいな大人は見たことがないと思うほど」と表現する。劇中では寡黙な佐竹を演じる西島だが、現場で「おはようございます」「お疲れ様です」と笑顔を見せる姿から、満島は思わずハッとするほどピュアなものを受け取っていたという。さらに、何気ない会話の中から、西島が映画を深く愛していることも伝わってきたと明かし、「すごくいい風の通っている、素敵な先輩でした」とほほ笑みながら語る。
撮影を通して、西島は満島の桁外れの集中力に圧倒され、満島は西島の澄んだ目と、映画への愛情に触れた。反発しながらも共に事件を追うバディとして描かれる佐竹と聡子に、西島秀俊と満島ひかりの互いへのリスペクトが息づいている。
本作は、第25回ニューヨーク・アジアン映画祭のジャパン・パノラマ部門に正式出品、現地時間7月17日に北米プレミア上映を迎える。
同映画祭のエグゼクティブ・ディレクター、サミュエル・ジャミエは本作の選出理由について、「『時には懺悔を』を選んだ理由は明快だ。鬼才・中島哲也の新作は、それだけでひとつの〈事件〉である。『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『告白』と、監督は日本映画において唯一無二の映像世界を築き上げてきた。その北米プレミアを、25周年を迎えるニューヨーク・アジア映画祭で飾れることを、心から誇りに思う」とコメントしている。
映画『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。
【写真】西島秀俊「毎日圧倒され、感動しながら共演していました」 満島ひかり「すごくいい風の通っている、素敵な先輩でした」 共演カットギャラリー
中島哲也監督の8年ぶりの最新作となる本作。その難しいテーマからも映像化不可能と言われた打海文三によるミステリー小説の映画化に、構想18年を経て挑んだ。中島監督は「観る人の気持ちを動かす映画ができるのでは」という思いをずっと抱き続けてきたという。
中島監督と初タッグとなる主演の西島秀俊は、家族との不和を抱えながら生きる孤独な探偵・佐竹を演じる。そして同じく中島組に初めて参加し、西島と初共演を飾る満島、さらには黒木華、宮藤官九郎、柴咲コウ、佐藤二朗、役所広司らが集結した。
探偵がひとり、殺された。被害者は「死んだほうがマシな人間」と呼ばれていた男・米本（佐藤）。
その死の真相を調べることになったのは、米本の元同僚で一匹狼の探偵・佐竹（西島）と、探偵助手として修業中の聡子（満島）。家族との関係に深い傷を抱え、他人と距離を置いて生きる佐竹。一方の聡子は、真っすぐで行動力があるものの、佐竹とは事あるごとに意見が衝突する。対照的な二人が、反発し合いながらも調査を進めていくうちにたどり着いたのは、9年前に起こった新生児誘拐事件だった。
殺された米本が死の間際まで調べていたのは、9年前に失踪し、現在は父親の明野（宮藤）と二人で暮らす、重い障害のある少年・新。「生きているのが奇跡」と言われたそのひとつの小さな命が、逃げ場のない現実にもがき苦しむ大人たちの心を動かしていく―。
西島が演じるのは、家族との関係に深い傷を抱え、他人と距離を置いて生きる一匹狼の探偵・佐竹三雄。一方、満島が演じる中野聡子は、探偵助手として修業中の、まっすぐで行動力にあふれた女性だ。
殺害された探偵の死の真相を追うことになった二人だが、冷静で寡黙な佐竹と、感情を隠さず真正面からぶつかっていく聡子は、事あるごとに衝突。互いに容易には心を許さないまま、9年前に起きた新生児誘拐事件へと近づいていく。
中島監督の緻密な演出のもと、正反対の二人を演じた西島と満島。
中島組に初参加した西島は、「現場が素晴らしかったです。最高のスタッフが集中して、全カットここまでこだわって撮るのかと、毎日感動しながら撮影していました」と撮影の日々を振り返る。監督が納得する画が撮れるまでスタッフも妥協せず、一度OKが出たカットでも必要があれば撮り直す姿勢に、「中島組だけが持っている空気感」を感じたという。「最後の最後まで本当に集中できた作品」と、現場で感じていた手応えを語る。
そんな中で、初共演となった満島について西島は、「表現をするために生まれてきたような人だと思いました」と述懐する。テストの段階でもすごい演技を見せていながら、本番では集中力が一気に高まり、さらにもう一段上へ行く満島。その一瞬で役に入る集中の度合いが「素晴らしかった」といい、「毎日圧倒されながら、そして感動しながら共演していました」と絶賛する。
一方の満島も西島について、「あんなに目がきれいな大人は見たことがないと思うほど」と表現する。劇中では寡黙な佐竹を演じる西島だが、現場で「おはようございます」「お疲れ様です」と笑顔を見せる姿から、満島は思わずハッとするほどピュアなものを受け取っていたという。さらに、何気ない会話の中から、西島が映画を深く愛していることも伝わってきたと明かし、「すごくいい風の通っている、素敵な先輩でした」とほほ笑みながら語る。
撮影を通して、西島は満島の桁外れの集中力に圧倒され、満島は西島の澄んだ目と、映画への愛情に触れた。反発しながらも共に事件を追うバディとして描かれる佐竹と聡子に、西島秀俊と満島ひかりの互いへのリスペクトが息づいている。
本作は、第25回ニューヨーク・アジアン映画祭のジャパン・パノラマ部門に正式出品、現地時間7月17日に北米プレミア上映を迎える。
同映画祭のエグゼクティブ・ディレクター、サミュエル・ジャミエは本作の選出理由について、「『時には懺悔を』を選んだ理由は明快だ。鬼才・中島哲也の新作は、それだけでひとつの〈事件〉である。『下妻物語』『嫌われ松子の一生』『告白』と、監督は日本映画において唯一無二の映像世界を築き上げてきた。その北米プレミアを、25周年を迎えるニューヨーク・アジア映画祭で飾れることを、心から誇りに思う」とコメントしている。
映画『時には懺悔を』は、8月28日より全国公開。