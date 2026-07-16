道枝駿佑×安斉星来『うるわしの宵の月』二人の距離が縮まる瞬間を捉えた本ポスター解禁＆ムビチケ発売決定
なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、本ポスタービジュアルが解禁。さらにオリジナルステッカー付きムビチケ前売券の発売が決定した。
【写真】琥珀（道枝駿佑）の表情が印象的なティザービジュアルを使用した、 オリジナルステッカー付きムビチケ前売券が発売決定！
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
このたび、琥珀と宵…2人の距離が縮まる瞬間をコマ送りのように切り取った交錯する視線が紡ぐ、みずみずしい本ポスタービジュアルを解禁。
宵の頬にそっと手を寄せ、まっすぐな眼差しで見つめる琥珀と、まっすぐに見られず戸惑い、目をそらす宵。そんな対照的な二人の表情から、少しずつ近づいていく心の距離が感じられる、ドラマティックで美しい本ポスタービジュアルが完成。「初めて、人を本気で好きになる」というメッセージを体現するように、好きという気持ちを素直に表現できない不器用な2人の揺れ動く感情が切り取られている。初めて本気の恋に向き合う琥珀と宵の、純粋でみずみずしい恋の始まりを感じさせるビジュアルに仕上がっている。
また、琥珀のティザービジュアルをデザインしたムビチケ前売券が、7月31日より発売。劇場限定特典として、本作を象徴するモチーフ・満月型のオリジナルステッカー（数量限定）をプレゼント。ムビチケ前売券（カード）は、全国の上映劇場（※一部劇場を除く）および通販にて販売される。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
【写真】琥珀（道枝駿佑）の表情が印象的なティザービジュアルを使用した、 オリジナルステッカー付きムビチケ前売券が発売決定！
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
宵の頬にそっと手を寄せ、まっすぐな眼差しで見つめる琥珀と、まっすぐに見られず戸惑い、目をそらす宵。そんな対照的な二人の表情から、少しずつ近づいていく心の距離が感じられる、ドラマティックで美しい本ポスタービジュアルが完成。「初めて、人を本気で好きになる」というメッセージを体現するように、好きという気持ちを素直に表現できない不器用な2人の揺れ動く感情が切り取られている。初めて本気の恋に向き合う琥珀と宵の、純粋でみずみずしい恋の始まりを感じさせるビジュアルに仕上がっている。
また、琥珀のティザービジュアルをデザインしたムビチケ前売券が、7月31日より発売。劇場限定特典として、本作を象徴するモチーフ・満月型のオリジナルステッカー（数量限定）をプレゼント。ムビチケ前売券（カード）は、全国の上映劇場（※一部劇場を除く）および通販にて販売される。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。