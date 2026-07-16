とんねるず木梨「塩貝とメシ食べた!!」、豪華会食風景にファンビックリ
とんねるずの木梨憲武が16日にInstagramを更新。2026FIFAワールドカップ（以下、W杯）サッカー日本代表・塩貝健人とのオフショットを披露した。
【別カット】豪華タレントが集結
木梨が「日本のメッシになる男！！塩貝とメシ食べた！！」と投稿したのは、W杯の日本代表チームに選出された塩貝との2ショット。投稿には、会食に集まったヒロミ、伊藤淳史、ROLANDも交えた集合ショットも収められている。
現在、ドイツのVfLヴォルフスブルクに所属し、W杯ではブラジル代表関連発言が物議を醸した塩貝。彼のリラックした表情に、ファンからは「いい笑顔見れて嬉しい」「塩貝くんの将来も楽しみ」「4年後、代表で活躍するのますます楽しみになりました〜」などの声が集まっている。
引用：「木梨憲武」Instagram（@noritakekinashi_official）
【別カット】豪華タレントが集結
木梨が「日本のメッシになる男！！塩貝とメシ食べた！！」と投稿したのは、W杯の日本代表チームに選出された塩貝との2ショット。投稿には、会食に集まったヒロミ、伊藤淳史、ROLANDも交えた集合ショットも収められている。
現在、ドイツのVfLヴォルフスブルクに所属し、W杯ではブラジル代表関連発言が物議を醸した塩貝。彼のリラックした表情に、ファンからは「いい笑顔見れて嬉しい」「塩貝くんの将来も楽しみ」「4年後、代表で活躍するのますます楽しみになりました〜」などの声が集まっている。
引用：「木梨憲武」Instagram（@noritakekinashi_official）