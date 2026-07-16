（写真左から）塩貝健人、木梨憲武　※「木梨憲武」Instagram

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　とんねるずの木梨憲武が16日にInstagramを更新。2026FIFAワールドカップ（以下、W杯）サッカー日本代表・塩貝健人とのオフショットを披露した。

【別カット】豪華タレントが集結

　木梨が「日本のメッシになる男！！塩貝とメシ食べた！！」と投稿したのは、W杯の日本代表チームに選出された塩貝との2ショット。投稿には、会食に集まったヒロミ、伊藤淳史、ROLANDも交えた集合ショットも収められている。

　現在、ドイツのVfLヴォルフスブルクに所属し、W杯ではブラジル代表関連発言が物議を醸した塩貝。彼のリラックした表情に、ファンからは「いい笑顔見れて嬉しい」「塩貝くんの将来も楽しみ」「4年後、代表で活躍するのますます楽しみになりました〜」などの声が集まっている。

引用：「木梨憲武」Instagram（@noritakekinashi_official）