今田美桜、『あんぱん』子役と再会にファン歓喜「めっちゃお姉さんになってる」
女優の今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の公式Instagramが15日にオフショットを公開。主演の今田と連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）でも共演した子役との再会2ショットを披露した。
【写真】今田美桜、『あんぱん』子役との再会2ショット
ドラマ『クロスロード』は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。本作で今田は主人公の救命医の春木遥を演じている。
ドラマ公式アカウントが「あれ、この2人...どこかで見たことあるような？」と投稿したのは、14日に放送された第2話からのオフショット。写真には、今田と第2話にゲスト出演した子役の永瀬ゆずなが笑顔でピースサインをしながら仲良く寄り添っている。
14日放送の第2話で喘息患者の少女・夏美を演じていた永瀬は、2019年7月期放送の月9ドラマ『監察医 朝顔』（フジテレビ系）の桑原つぐみ役で女優デビュー。2025年には、今田が主演を務めた『あんぱん』で主人公・朝田のぶの幼少期を演じたほか、物語の後半では、のぶ（今田）と夫・嵩（北村匠海）のもとにやってくる少女も演じていた。
今田と永瀬の“再会”に、番組ファンからは「最高の共演嬉しかった〜」「雰囲気似ていて可愛い」などの声や、成長した永瀬にも「もうすっかりお姉さん」「めっちゃお姉さんになってる〜〜！」といった反響が集まっている。
引用：『クロスロード 〜救命救急の約束〜』公式Instagram（@crossroad_ex）
【写真】今田美桜、『あんぱん』子役との再会2ショット
ドラマ『クロスロード』は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。本作で今田は主人公の救命医の春木遥を演じている。
14日放送の第2話で喘息患者の少女・夏美を演じていた永瀬は、2019年7月期放送の月9ドラマ『監察医 朝顔』（フジテレビ系）の桑原つぐみ役で女優デビュー。2025年には、今田が主演を務めた『あんぱん』で主人公・朝田のぶの幼少期を演じたほか、物語の後半では、のぶ（今田）と夫・嵩（北村匠海）のもとにやってくる少女も演じていた。
今田と永瀬の“再会”に、番組ファンからは「最高の共演嬉しかった〜」「雰囲気似ていて可愛い」などの声や、成長した永瀬にも「もうすっかりお姉さん」「めっちゃお姉さんになってる〜〜！」といった反響が集まっている。
引用：『クロスロード 〜救命救急の約束〜』公式Instagram（@crossroad_ex）