道枝駿佑“琥珀”、安斉星来“宵”の頬に手を添えて恋に向き合う 『うるわしの宵の月』ポスタービジュアル解禁
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める、映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）のポスタービジュアルが解禁された。ムビチケ前売券の発売も決定した。
【画像】見つめ合う姿にキュンキュン！ムビチケ特典告知画像
同作品は、やまもり三香氏の同名漫画が原作。高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉星来）が織りなす特別な初恋を描く。初めて本気の恋を知る琥珀と初めて恋をする宵の“W王子”が、自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく。
解禁されたポスタービジュアルは、宵の頬にそっと手を寄せ、まっすぐ見つめる琥珀と、戸惑って目をそらす宵の姿が映し出されている。そんな対照的な2人の表情から、少しずつ近づいていく心の距離が感じられるようなドラマティックな仕上がりとなった。「初めて、人を本気で好きになる」というメッセージを体現するように、好きという気持ちを素直に表現できない不器用な2人の揺れ動く感情が切り取られ、初めて本気の恋に向き合う琥珀と宵の、純粋でみずみずしい恋の始まりを感じさせる。
あわせて発売が決まったムビチケ前売券は、琥珀のティザービジュアルがデザインされている。劇場限定特典には、作品を象徴する満月型のオリジナルステッカーを数量限定でプレゼントする。販売は31日から。
【画像】見つめ合う姿にキュンキュン！ムビチケ特典告知画像
同作品は、やまもり三香氏の同名漫画が原作。高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉星来）が織りなす特別な初恋を描く。初めて本気の恋を知る琥珀と初めて恋をする宵の“W王子”が、自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく。
あわせて発売が決まったムビチケ前売券は、琥珀のティザービジュアルがデザインされている。劇場限定特典には、作品を象徴する満月型のオリジナルステッカーを数量限定でプレゼントする。販売は31日から。